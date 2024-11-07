利用統一發票兌獎APP 桃園男子盜領他人中獎發票9千被判刑

桃園市梁姓男子上網找到他人張貼的中獎發票，利用中獎發票的QR Code掃描兌獎，領走他人的9000元獎金，桃園地方法院判處梁姓男子3月有期徒刑，得易科罰金9萬元。（示意圖，資料照）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市梁姓男子利用「統一發票兌獎APP」只要掃描中獎發票，就能兌領獎金，他上網找到他人張貼的中獎發票，利用中獎發票的QR Code掃描兌獎，領走他人的9000元獎金，桃園地方法院依詐欺取財簡易判決，判處他有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，犯罪所得9000元遭沒收。

43歲梁男今年下載「統一發票兌獎APP」應用程式後，學會掃描中獎發票上的QR Code就能兌領獎金的功能後，就上網搜尋他人張貼的中獎發票照片，擷取畫面後，利用應用程式裡的「快速領獎」功能，將中獎發票的獎金直接存入他個人綁定的帳戶內，直到實際發票中獎民眾要兌領獎金時，才發現自己的9000元獎金已被領走。

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法官認為，梁男為貪圖不法利益，利用手機程式兌獎不須持有實體發票的便利性來犯案，已侵害實際中獎民眾的權利，也影響統一發票兌獎程式系統運作，審酌他尚未返還9000元，判處他3月有期徒刑，得易科罰金9萬元。

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