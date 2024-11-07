晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

利用統一發票兌獎APP 桃園男子盜領他人中獎發票9千被判刑

2024/11/07 16:43

桃園市梁姓男子上網找到他人張貼的中獎發票，利用中獎發票的QR Code掃描兌獎，領走他人的9000元獎金，桃園地方法院判處梁姓男子3月有期徒刑，得易科罰金9萬元。（示意圖，資料照）桃園市梁姓男子上網找到他人張貼的中獎發票，利用中獎發票的QR Code掃描兌獎，領走他人的9000元獎金，桃園地方法院判處梁姓男子3月有期徒刑，得易科罰金9萬元。（示意圖，資料照）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市梁姓男子利用「統一發票兌獎APP」只要掃描中獎發票，就能兌領獎金，他上網找到他人張貼的中獎發票，利用中獎發票的QR Code掃描兌獎，領走他人的9000元獎金，桃園地方法院依詐欺取財簡易判決，判處他有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，犯罪所得9000元遭沒收。

43歲梁男今年下載「統一發票兌獎APP」應用程式後，學會掃描中獎發票上的QR Code就能兌領獎金的功能後，就上網搜尋他人張貼的中獎發票照片，擷取畫面後，利用應用程式裡的「快速領獎」功能，將中獎發票的獎金直接存入他個人綁定的帳戶內，直到實際發票中獎民眾要兌領獎金時，才發現自己的9000元獎金已被領走。

法官認為，梁男為貪圖不法利益，利用手機程式兌獎不須持有實體發票的便利性來犯案，已侵害實際中獎民眾的權利，也影響統一發票兌獎程式系統運作，審酌他尚未返還9000元，判處他3月有期徒刑，得易科罰金9萬元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財