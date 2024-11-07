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中油高煉廠整治區拒高市府勞檢？經發局長:會再了解、協調

2024/11/07 17:01

高市經發局長廖泰翔（右）答詢說，楠梓產業園區已有29公頃由南科管理局納編，其餘場域預定2027年全數由南科管理局納編。（記者王榮祥翻攝）高市經發局長廖泰翔（右）答詢說，楠梓產業園區已有29公頃由南科管理局納編，其餘場域預定2027年全數由南科管理局納編。（記者王榮祥翻攝）

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員陳善慧今質詢關切台積電高雄廠所在的中油高煉廠整治區，詢問現階段勞檢業務屬於哪個單位?高市勞工局說該區已移撥南科管理局、拒絕高市府勞檢，經發局卻說僅有29公頃完成移撥、其他屬非園區。對此，經發局長廖泰翔答詢說明，會再了解，府內也會協調。

陳善慧今詢問經發局，關於中油高煉廠改編楠梓產業園區相關期程，廖泰翔答詢說，今年六月已有29公頃由南科管理局納編，其餘整治區（非園區）預計在2027年全數納編至南科管理局。

陳善慧隨即撥放先前質詢勞工局影片，勞工局長當時答詢指出該區都已移撥南科，並透露無法進入勞檢，想勞檢還被趕出來。

陳善慧不解經發局、勞工局說法不同，且先前已有幾起工安事故，市府卻無法勞檢，以後如果又有類似情況，到底誰才能監督，要求市府應確認管轄，建立溝通管道，避免地方有問題卻沒地方反映。

廖泰翔答詢時允諾，將會儘速釐清非園區（整治區）現況，府內對於管轄、勞檢等情況也會再協調。

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