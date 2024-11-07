台塑四寶10月總營收續降 月減6.9％

台塑四寶10月總營收1106.79億元、月減6.9%。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受定檢及部分訂單遞延出貨之故，台塑四寶10月總營收1106.79億元、月減6.9%，僅南亞（1303）因化工、聚酯訂單增溫，10月營收達227.58億元、月增6.2%；對於第四季展望，包括台塑（1301）、南亞、台化（1326）都認為第四季約與第三季相當。

為配合液鹼外銷客戶船期安排，10月部分訂單延至11月交運，液鹼銷售比9月減少6.9萬噸，台塑10月營收 157.39億元， 月減5.4％；對於第四季展望，台塑認為約與第三季相當。

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南亞10月營收成長，主要是德州EG產能利用率提高、可塑劑及2EH在中國十一長假後訂單增加，加上聚酯產品因美東港口罷工事件，導致下游增加本地採購；對於第四季展望，南亞也認為與第三季持平。

台化因定檢之故，10月營收267.31億元、月減2.8%。台化認為，第四季營收在中國經濟未回到良好的基本面前，改善空間有限，目前產銷策略會持續下修庫存量至農曆年底，避免庫存損失。

台塑化10月營收454.5億元、月減達14.8%。台塑化表示，10月第一套常壓蒸餾單元（CDU＃1）及第一套重油加氫脫硫單元（RDS＃1）全月執行定檢，使得營收下滑；台塑化也說，11月煉油廠已結束定檢，平均煉量提升至每日42萬桶，第四季產能利用率可拉高至71%；輕油裂解廠則因下游需求不佳，預計第四季輕油裂解廠平均產能利用率為52%。

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