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台股今日重點

2024/11/08 07:43

台股今日重點加權指數週四（7日）漲191.44點，收2萬3408.82點。（資料照）

1.台股週四（7日）加權指數開盤跌37.37點，以2萬3180.01點開出，指數一度跌85點，觸及23132點。不過，在IC設計、AI、面板等電子股，及鋼鐵、塑化等傳產逆揚，另傳出台積電（2330）已與美國政府完成補助協商，只差簽約，激勵指數來到2萬3518點，漲301點。終場指數漲191.44點，收2萬3408.82點。

2.在拜登政府官員競相爭取《晶片與科學法案》補助金發放之際，知情人士稱，台積電（2330）與美國格羅方德（GlobalFoundries）已經與美國政府完成具有約束力的協議談判，為他們在美國的工廠取得數十億美元的補助及貸款，但目前尚不清楚正式合約將在何時簽署。

3.台經院週四（7日）舉辦「2025年景氣展望與產業趨勢研討會」，並同步發布最新經濟預測，上修今年GDP成長率至4.03％，估2025年成長3.15％。台經院認為，明年歐、日、新興市場的經濟表現可望回溫，有利台灣出口，但美國總統當選人川普重返白宮，也可能影響台灣貿易表現。

4.台塑四寶10月總營收達1106.79億元、月減6.9%，僅南亞（1303）因化工、聚酯訂單增溫，10月營收達227.58億元、月增6.2%；對於第四季展望，包括台塑（1301）、南亞、台化（1326）都認為第四季約與第三季相當。

5.英國央行（Bank of England）宣布，由於英國通貨膨脹率已達3年多以來的低點，因此調降基準利率1碼。

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