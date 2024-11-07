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名師解盤》容逸燊：選後資金回歸 中小型股明顯轉強

2024/11/07 16:11

啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）

啟發投顧副總 容逸燊 

台北股市今天上漲191點，成交量回復到4300億健康水準，顯示選後資金有回來台股場內，近期因為美元指數走強因素，權值股遭受外資的賣壓，指數要攻上24000點是有難度的，包含外資期貨淨空單高達4.59萬口之上，很明顯外資對台灣的地緣政治，以及川普保護費說法，仍然是有疑慮，指數暫時應該會在23200點到23800點區間震盪，可是很明顯，中小型股這2天有明顯轉強跡象，不管像是川普概念股、車用、低軌道衛星，以及網通族群，都受惠到選後變數解除，昨天低軌道衛星以及車用，川普選舉最大功臣馬斯克押對寶，影響Space X，以及電動車相關車用零組件，不過特斯拉賣電動車已經賣不過中國，所以電動車可以往自動駕駛相關零組件，以及車用鏡頭等等去做選擇。

另外在選前，美國網路基礎建設法案，因為選舉關係遭遞延，選後預期補貼可以比較順利發放，美股電信營運商庫存水位，已經回到疫情之前，顯示庫存調整已經告一段落，如NOKIA、易利信都認為訂單能見度持續改善，明年又是WIFI 7大幅度成長的一年，最近這2天，網通族群表現相對搶眼，包含鴻家軍的建漢拉出漲停，神準上漲8.9%，中磊上漲5%，這都是資金很明顯往中小股集中，反而大型受外資賣壓，所以漲不太動。

建議大家，縣在選股可以往中小型股，以及比較低位階族群去做選股，這2天已經在集團作帳的股票，都可以有所表現，今天晚上FED即將進入到降息循環後，再次降息一碼，後續美債利率，以及明年中性利率區間，是不是會有變化?實際要視FED決策，以及通膨數據而定，近期因為川普交易，讓美債價格大幅下滑，我認為市場有反應過度的狀況，建議美債持有者，不用再去做殺低，隨時降息節奏持續，通膨也並沒有回升的話，我認為債券應該會呈現利空出盡的狀況。

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