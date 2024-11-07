川普勝選！全球10大富豪一夕暴漲逾2兆 他獨拿近一半

川普重返白宮，連帶的帶動股市上漲，全球前10大富豪的財富大幅暴增。（資料照，美聯社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普贏得選舉再次重返白宮，連帶的帶動股市上漲，全球前10大富豪的財富大幅暴增，其中特斯拉老闆馬斯克是大贏家，唯一財富縮水的，則是LVMH（Louis Vuitton）集團老闆阿爾諾。

根據彭博億萬富豪指數（Bloomberg Billionaires Index），全球十大富豪的財富在週三合計狂增635億美元（約新台幣2.04兆元），僅馬斯克一人就增加265億美元（約新台幣8522億元），亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）以及甲骨文（Oracle）創辦人拉里·埃里森（Larry Ellison）的資產增幅也居前。這是2012年彭博財富指數發布以來的最大單日增幅，創下紀錄。

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他們的財富暴漲歸功於美國股市飆升，凸顯出市場對川普重返白宮後將實施減稅、放寬監管的押注。標普500指數週三上漲2.5%，創史上大選後次日最佳表現，美元也走強。

Lombard Odier瑞士首席經濟學家兼投資長Samy Chaar和投資策略主管Luca Bindelli撰寫報告表示，「美國金融資產，尤其是股票和美元，應該會受到提振」。

然而，只有一位例外，全球十大富豪中路易威登集團（LVMH）執行長阿諾特（Bernard Arnault）財富縮水。

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