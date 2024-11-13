LTN經濟通》銀牛行情將引爆？須看央行臉色

今年白銀價格漲幅近40％，超越了屢屢寫下歷史新高的黃金。（彭博資料照）

過去三年 白銀一直供不應求

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統大選、中東衝突等多重不確定性影響下，推動市場避險需求，黃金自2月中旬開始上漲，2024年迄今已上漲約30％。與此同時，白銀的表現也相當強勁，價格漲幅近40％，超越了屢屢寫下歷史新高的黃金。

無論是作為價值儲存或是工業商品，白銀的需求一直相當強勁。產業團體白銀協會（The Silver Institute）表示，過去3年白銀的需求一直超過供應，預計今年仍將出現赤字。

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白銀的強勁走勢下，多家銀行都看好「銀牛」行情，花旗（Citi）預估，未來6到12個月，白銀價格有望站上每盎司40美元。瑞銀（UBS）貴金屬分析師認為，白銀在12個月內的表現將優於黃金，目前的價格仍被低估。

瑞銀分析師表示，白銀將受惠金價上漲的環境，這與美國聯準會（Fed）的寬鬆政策趨勢一致，預計白銀市場將在未來幾年繼續出現赤字，這代表著地上庫存將持續下降，應該有助於從根本上支撐價格，成為投資人興趣的推動力。

白銀價格意外飆升，使得5家持有大量白銀空頭部位的美國銀行，面臨巨額損失的風險。（路透資料照）

白銀空頭部位 超過7億盎司

白銀價格意外飆升，使得5家持有大量白銀空頭部位的美國銀行，面臨巨額損失的風險。美國商品期貨交易委員會（Commodities Futures Trading Commission）公佈的報告顯示，白銀期貨合約的未平倉量已達到14萬1580份，每份合約代表5000盎司。這大約是7.079億盎司，幾乎相當於全球1年的白銀產量。隨著白銀價格飆升，這些空頭部位預估已縮水13億美元（約新台幣419.9億元）。

這些空頭部位集中在5家美國金融機構，引起了產業分析師的擔憂。批評者認為，儘管電動車和太陽能產業的需求強勁，但這種程度的賣空，人為壓低了白銀價格。

丹麥盛寶銀行（Saxo Bank）大宗商品策略長漢森（Ole Hansen）表示，白銀被視為黃金相對便宜的兄弟，隨著黃金屢創新高，銀價也觸及近期高點，交易員預期白銀將突破每盎司32.50美元的大關。

由於供不應求，是否引爆白銀軋空行情？外媒報導指出，如果白銀價格突然飆升，5家美國金融機構將被迫迅速購買白銀以履行其遠期合約，從而導致白銀價格進一步上漲。不過，當銀行家簽訂從礦業公司購買白銀的合約來做多實體白銀時，他們會自動在帳上「做空」以平衡多頭部位。他們可以無限期這樣做，因此擠壓白銀「空頭」既不可行，也不可能。

根據預估，約60％的白銀應用於工業領域，例如太陽能和電子產品，剩下的4成才是投資。（路透資料照）

白銀60%做為工業用途

白銀和黃金一樣作為貴金屬，可以在經濟和政治不確定時期為投資人提供保護，但是與黃金不同的是，白銀大部份價值來自於工業需求。根據預估，大約60％的白銀用於工業應用，例如太陽能和電子產品，剩下的4成才是投資。

白銀在工業領域有多種用途，包括太陽能、汽車、銀焊、5G以及印刷和軟性電子產品。Schiff Gold在5月報告稱，未來10年，工業應用、珠寶生產和銀器製造3產業的白銀需求將翻倍。牛津經濟研究院（Oxford Economics）報告指出，2023到2033年間，這些產業的需求預計將增加42％。

白銀協會表示，去年工業需求成長了11％，超越了2022年寫下的紀錄。該協會提到，高於預期的太陽能光電產能成長，以及新一代太陽能電池更快採用，使得電氣和電子產品需求大幅增加20％。

根據Sprott，太陽能面板製造商對白銀的需求預計到2030年將成長近170％，達到約2.73億盎司，佔白銀總需求的5分之1。新南威爾斯大學（University of New South Wales）的1篇研究則發現，到2050年，太陽能板生產將使用當前全球白銀存量約85-98％。

銀礦產量在2016年創高峰後持續下降，白銀已連續多年面臨供不應求問題。（歐新社資料照）

白銀增產溫和 供需仍續失衡

2023年，白銀市場出現1.843億盎司的結構性赤字，預計今年供應缺口將更大，約2.15億盎司，這將是有史以來第2大白銀市場赤字。根據貴金屬研究顧問公司Metals Focus報告，銀礦產量在2016年創高峰後持續下降，當年產量達9億盎司，當時白銀平均價格約每盎司13.30美元，然而現在已經突破每盎司30美元，可以看到礦產生產始終未對價格上漲做出反應。

Metals Focus預估，未來5年可以持續看到白銀價格創歷史新高，但礦山供應成長預計仍將保持溫和，全球成長規模預計仍相當小。報告點出價格無法帶動生產的問題，儘管白銀可以成為重要的收入來源，但這些礦山的經濟和生產計劃主要由銅、鉛和鋅等市場驅動，因此即使白銀價格大幅上漲，也不太可能影響仰賴其他金屬的生產計劃。

報告中也提到，生產成本上升進一步限制了白銀供應，儘管白銀價格攀升，但在許多情況下，營運成本仍超過收入成長，導致白銀為主的礦業公司現金流幾乎沒有改善。此外資本支出需求持續上升，需要增加投資才能維持目前的生產水準，因此許多白銀礦商的自由現金流近年來一直為負。

俄羅斯先前宣佈，將在貨幣準備增加中白銀，隨著其他國家可能跟進，白銀價格預計進一步成長。（彭博資料照）

各國央行若列貨幣準備 恐引爆另一波需求

另外值得關注的是俄羅斯先前宣佈，將在貨幣準備增加中白銀，藉此實現外匯多元化。俄羅斯在預算草案上概述，將在已經持有的大量黃金、鉑金和鈀金基礎上，再增加白銀，這項草案提億到2027年每年撥款515億盧布（約新台幣169.3億元）用於購買貴金屬。

雖然相較於白銀，各國央行更青睞黃金，但事實上，俄羅斯央行收購白銀作為貨幣準備的概念並不新鮮，過去幾十年，美國政府以及印度、墨西哥央行都曾採取同樣的行動，將白銀作為貨幣準備的一部份。

隨著其他國家可能效仿俄羅斯的做法，白銀價格可能出現前所未有的爆炸性成長。分析師立特爾（Jon Stuart Little）指出，如果其他國家也跟進俄羅斯，建立「白銀戰爭基金」，可能會帶來連鎖反應。立特爾表示，這種轉變的影響不僅僅是價格變動，白銀重新估價可能會打亂現有的金融模式，挑戰法定貨幣的主導地位。

報告指出，此舉可能會改變貴金屬市場的遊戲規則，隨著金磚國家繼續尋求美元的替代方案，包括以大宗商品支持貨幣的可能性，白銀的作用可能變得更加關鍵。分析師預測，工業領域持續的需求，加上俄羅斯決定將白銀加入貨幣準備之中進一步推動趨勢，未來1年內，白銀價格可能會上漲50％。

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