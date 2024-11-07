晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

資策會調查社群通訊行為 揭台灣網友5大常用平台

2024/11/07 16:16

資策會MIC調查台灣網友的社群、通訊軟體行為。（路透資料照）資策會MIC調查台灣網友的社群、通訊軟體行為。（路透資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕資策會產業情報研究所（MIC）發布「台灣社群平台與通訊軟體用戶行為調查」，針對前5大常用社群平台，多數網友最常使用Facebook（70%），其次依序為YouTube（53%）、Instagram（34%）、PTT（11%）與Dcard（9%）。

調查發現，不同世代常用的社群平台已有顯著差異，18至25歲在YouTube、Instagram的常用比例逾6成，在Instagram比例遠高於整體平均，而最大眾的Facebook以35歲為分水嶺出現差異，18至35歲常用比例低於6成、36至65歲約75%。

資策會MIC產業分析師洪齊亞表示，網友使用社群平台的前3名原因，「觀看娛樂內容」已取代「親友關注交流」成為第1名，而第3名「獲取新聞資訊」比例較前1年提升，社群平台已從社交溝通為核心，轉變為重要的綜合資訊接收途徑。

針對通訊軟體偏好，資策會MIC調查顯示，台灣網友最常用的2大通訊軟體為Line（87%）與Messenger（24%），其中18至35歲的Line常用比例較36至65歲少1成左右，而18至25歲在Messenger的常用比例（34%）又比36至65歲多超過1成。

洪齊亞表示，其中Line已從社交與商務工具轉變為消費工具，雖然親友聯繫（76%）仍為最大宗用途，比例已較前1年下降，相反的，消費功能常用比例皆較前1年提升，包含：行動支付、接收/瀏覽資訊（如購物比價、理財、娛樂、學習等）、購買商品、與商家/賣家聯繫、行動會員卡/集點卡，隨著關聯功能逐漸加深用戶的黏著度，將形成其他軟體平台難以突破的發展門檻。

資策會MIC調查網友每天起床後最常接收資訊的途徑，前兩名皆為社群平台與通訊軟體，有過半網友起床後常開啟Line聊天群組（52%），其次依序為瀏覽Facebook（39%）、收發私人郵件（26%）、瀏覽網路新聞（22%）與瀏覽Instagram（20%），全年齡層皆最常開啟Line聊天群組，第2名途徑依據年齡略有差異，如18-25歲族群第2大途徑為瀏覽Instagram（44%），而56至65歲瀏覽Line Today新聞的比例為全年齡層最高。

洪齊亞表示，網友在起床後選擇的瀏覽途徑，反映出網友對資訊在意的優先順序，如35歲以下族群的注意力優先被社群通訊所分散，甚至更習慣從社群平台來獲取新聞消息，將不同活動集中於單一平台上進行。

綜觀網友對通訊軟體與社群平台的內容形式偏好，前5名中，限時動態（37%）比例最高，其他依序為錄播影片（34%）、直播影片（26.1%）、純文字（25.7%）與2D圖與照片/資訊圖表（25%），前3名皆為影像類型，比例皆較前1年成長，且直播影片從第5名提升至第3名；第4、5名的文字與圖表類型，排名與比例皆較前1年下降。

調查顯示，18至25歲與26至35歲年輕族群對於限時動態有高度偏好，比例達55%、46%。而針對社群圖文廣告，洪齊亞表示，有過半網友偏好閱讀1分鐘內可閱讀完畢的內容，其次偏好10字以內的關鍵字，說明消費者對圖文閱讀的耐性與注意力已愈來愈有限。

進一步分析網友對直播的偏好，調查顯示，最吸引網友觀看的5大類型直播內容，依序為「餐廳美食、日常用品、3C家電、旅遊行程/飯店/機票、金融理財」，整體用戶偏好觀看商品直播的前3名平台，為YouTube（39%）、Facebook（33%）與蝦皮（17%）。

至於哪些因素能夠提高下單意願？最主要為：商品本身是否夠優惠、是否符合需求，其次才是直播主講解仔細、中肯誠實、風格有趣等因素。洪齊亞分析不同年齡偏好，18至25歲明顯更關注與直播主有關的因素，46至55歲更關注商品本身，另外，對於直播過程中的互動性偏好，隨著年齡增加而遞減，顯示年輕族群更看重直播是否有抽獎、遊戲、回答問題等環節。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財