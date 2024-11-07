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川普勝選 澳洲家電大廠鉑富將把更多產能撤出中國

2024/11/07 16:28

由於川普在競選期間曾揚言對中國所有進口產品課徵60%以上關稅，澳洲家電大廠鉑富（Breville）執行長克萊頓（Jim Clayton）表示，儘快將更多生產轉移出中國。（法新社）由於川普在競選期間曾揚言對中國所有進口產品課徵60%以上關稅，澳洲家電大廠鉑富（Breville）執行長克萊頓（Jim Clayton）表示，儘快將更多生產轉移出中國。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕2024年美國總統大選結果揭曉，共和黨候選人川普確定勝出，由於川普在競選期間曾揚言對中國所有進口產品課徵60%以上關稅，澳洲家電大廠鉑富（Breville Group）執行長克萊頓（Jim Clayton）表示，儘快將更多生產轉移出中國，以保護自身免受美國可能加徵的新關稅影響。

《華爾街日報》報導，克萊頓7日在年度股東大會上表示，既然川普贏得美國總統大選，來自中國的消費品面臨美國大幅加徵關稅的近期風險已成定局。

新的關稅威脅對鉑富而言將成為問題，該公司在美國等全球70幾個國家銷售義式咖啡機、烤麵包機、果菜榨汁機和微波爐等家電，但其大部分家電產品都是在中國廣東深圳週邊地區生產。

鉑富旗下擁有Sage和Breville等家電品牌，並與中國許多製造商合作20幾年，鞏固了有助於保持價格競爭力的戰略。例如，Breville咖啡機的價格，可從高端產品的2430美元，到低端產品的178美元不等。

克萊頓指出，鉑富已在對川普勝選做出回應，包括儘快將更多生產轉移出中國，以保護自身免受美國可能加徵的新關稅影響，並強調「我們將繼續在美國增加庫存，且可能持續到加徵關稅的措施開始實施」。

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