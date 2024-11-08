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川普1月20上任 學者估中企會趕在2024年底加速出口

2024/11/08 07:42

外界預期，川普（左）上任後，將對中國加徵新關稅。美聯社）外界預期，川普（左）上任後，將對中國加徵新關稅。美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英媒報導，由於美國和歐盟預計將對中國製產品進一步加徵關稅，造成當地廠商紛紛向主要市場出售庫存，使得中國10月出口年增12.7%，創2023年4月以來新高。學者預期，由於川普選前揚言要對中國商品徵收高達60%的關稅，隨著川普即將在2025年1月20日上任，中國會趕在今年底前大舉向海外倒貨。

《每日電訊報》報導，中國海關總署7日公佈的數據顯示，10月出口年增12.7%，超出預期的 5.2% 和9月 2.4% 的增幅，其中對美出口年增8.1%，對歐洲出口較去年同期成長12.7%。

報導指出，由於美國和歐盟預計將對中國商品進一步加徵關稅，當地出口商紛紛向主要市場出售庫存，使得中國10月出口成長高於市場預期。而且，川普在選前揚言對中國進口商品徵收超過 60% 的關稅，中國出口商將趕在川普於2025年1月20日就職之前出貨。

凱投宏觀中國經濟學家黃子春（Zichun Huang，音譯）表示，「我們預計未來幾個月出貨量將保持強勁，川普的回歸可能會在短期內提振中國的出口，因為美國進口商會增加採購以應對關稅」。

經濟學人智庫經濟學家徐天辰（Xu Tianchen，音譯）也說，我們可以預計在 2025 年壓力到來之前，第四季將有大量前置工作，「我認為這主要源於川普，（關稅）威脅正變得更加真實」。

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