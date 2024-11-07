台積電警報解除！專家一致認為：川普不會廢除晶片法案

晶片專家一致認為，川普不會廢除晶片法案（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普大獲全勝，市場關注其在競選期間攻擊《晶片法案》是個糟糕的協議，選後台積電等晶片補助是否生變？對此，晶片專家一致表示，川普不太可能撤銷拜登政府的《晶片法案》，該法案短期內是安全的，台積電與三星可以暫時鬆一口氣。

CNBC報導，《晶片法案》激勵晶片製造商在美國建立製造工廠，成為選舉週期最後1個月的爭論焦點。

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川普批評該法案是1項「糟糕」的協議，他說，「我們投入了數十億美元，讓富有的公司進來借錢，並在這裡建立晶片公司，但他們無論如何都不會為我們提供優秀的公司」。

共和黨籍的眾議院議長強生（Mike Johnson）隨後表示，他的政黨「可能會」嘗試廢除這項法律，不過，強生後來收回了這一聲明。

如今在川普即將重返白宮，《晶片法案》是否生變，成為市場關注焦點，不過，晶片專家奧爾布賴特石橋公司（Albright Stonebridge） 中國區高級副總裁保羅·特里奧洛（Paul Triolo）表示，拜登的關鍵政策，在短期內可能是安全的，這對台積電和三星等亞洲晶片製造商有巨大影響。

他指出，川普可能不會撤銷該法案，「這種先進製造業的外包是受到支持的」。

雖然拜登政府於2022年8月簽署了《晶片法案》，承諾投資近 530 億美元用於國內半導體製造和研究，但分配進展緩慢，大部分專款尚未發放。

到目前為止，該法案已吸引台積電和三星在美國建造工廠，兩家公司已分別獲得66億美元和64億美元的補助。至於CHIPS法案的最大受益者英特爾，則獲得了85 億美元的資金。

特里奧洛指出，雖然川普可能希望修改和改變該法案的一些優先事項，及其資金分配，但預計他將保留大部分內容不變。

另，彼得森國際經濟研究所所長亞當·波森（Adam Posen）則認為，川普可能會嘗試重新解釋該法案，以便他們能夠以與拜登稍有不同的方式分配資金，但我認為他們不會撤銷該法案。

波森表示，這將反映拜登在上任時所做的事情，即保留川普對中國的關稅，儘管轉向了更以產業政策為重點的策略。

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