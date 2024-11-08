LTN經濟通》世事大夢一場 美60年連鎖餐廳破產

TGI Friday's，在11月2日正式向德州法院遞交聲請破產保護文件。（資料照，歐新社）

母公司及39家直營店破產保護

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國知名休閒餐廳連鎖品牌TGI Friday's，在11月2日正式向德州法院遞交聲請破產保護文件。外媒揭露，在聲請文件中，TGI Friday's的資產與負債範圍，顯示在1億到5億美元，相當於台幣32.1億到160.9億之間。

《彭博》報導，TGI Friday's在聲請破產保護前，正在評估其他增資方案，以便在破產重組期間能繼續為餐廳提供資金，這影響了母公司以及該公司經營39家直營餐廳，不過並不影響控制其餘餐廳的特許經營商，意思是，TGI Friday's全球461家加盟業者將持續營業。

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餐廳面臨市場窘境主因，外媒指出，像TGI Friday's這樣的休閒連鎖餐飲業，受到消費者成本意識日益增強帶來的壓力，許多消費者轉向尋求更低價的連鎖快餐用餐，或是乾脆在家吃飯而不是外食。

綜合外媒報導顯示，今年不只TGI Friday's聲請破產保護，更早之前，像是義式連鎖餐廳Bucca di Beppo、墨西哥塔可餅連鎖餐廳Rubio's Coastal Grill、墨西哥料理連鎖餐廳Tijuana Flats等，也都已向法院聲請破產保護。

TGI Friday's過去在美國發展相當蓬勃，更被堪稱是美國休閒餐飲的創始者。（資料照，彭博）

TGI Friday's定位是單身人士聚會的場所

TGI Friday's進入台灣市場之前，早已在美國發展相當蓬勃，更被堪稱是美國休閒餐飲的創始者。

餐廳的創立被認為是傳奇。1965年，香水商人史提曼（Alan Stillman）向母親借了錢，在紐約第一大道與63街口買下一間倒閉的小酒吧，取名TGI Friday's，全名源自於美國流行用語Thank God It's Friday，這是象徵一週工作後終於能解脫放鬆。從第一家店創立至今已60年。

史提曼把馬戲團般的歡樂氛圍帶進酒吧，TGI Friday's擁有藍色外牆和紅白相間雨棚吧，一開幕就造成轟動。當年美國《新聞周刊》報導，TGI Friday's是單身人士聚會的場所，也是最早普及「歡樂時光」概念的大型連鎖店之一。

被喻為「美式休閒餐飲教父」的現任TGI Friday's創辦執行長丹尼爾．史考金（Daniel R. Scoggin）在1971年向史提曼取得授權，在達拉斯（Dallas）開設分店，正式為美國餐飲史創造名為「休閒主題餐飲」的全新型態餐廳。

TGI Friday's快速連鎖擴展，巔峰時期曾在美國開設601家餐廳。（資料照，歐新社）

Friday's全球銷售成長率 曾超越必勝客、肯德基

史考金擔任執行長，TGI Friday's快速連鎖擴展，巔峰時期曾在美國開設601家餐廳，每年創造約20億美元收入，甚至跨足海外市場，持續拓展至全球60個國家，總共超過900家餐廳。

1991年TGI Friday's正式進入台灣市場，在台北市第一家分店，迅速吸引大批年輕消費者，帶動運動休閒酒吧、調酒文化更加熱絡。

過去幾年來TGI Friday's幾次易主，2014年賣給紐約兩家控股公司。而台灣星期五從一開始寬達食品和美國總部合資收回直營後，又因應經營權轉換，目前授權給北軒（今開展餐飲集團）營運。

《美聯社》報導，TGI Friday's在2023年宣布，未來10年內將在南亞和東南亞開設75家新餐廳，是該品牌迄今為止最重要的開發協議。當時，新興市場的需求充滿信心，亞洲則成為TGI Friday's下一塊重心。

根據《Restaurant Business》報道，當時TGI Friday's 在全球銷售額平均成長23%，比必勝客、肯德基都還多。

疫情後的消費習慣轉變，為TGI Friday's帶來了巨大壓力。（資料照，歐新社）

疫情改變消費習慣 給Friday's帶來巨大壓力

疫情後的消費習慣轉變，帶給TGI Friday's巨大壓力。外媒《CBS》報導，TGI Friday's執行主席羅希特（Rohit Manocha）指出「Covid-19大流行的影，響是我們財務挑戰的主要驅動因素，所以利用第11章的流程，以確保該品牌的長期生存能力」。

根據2023年財報顯示，TGI Friday's的全球總銷售額約14億美元，其中美國市場為6.72億美元，國際市場則是7.08億美元。不過，美國市場的銷售額在2023年下降15%，2024年初也宣布關閉36家業績不佳的分店。

2024年10月，TGI Friday's的英國營運商也宣布進入破產管理，雖然私募基金Breal Capital 和 Calveton UK緊急出手收購旗下51家分店，但仍有35間分店未被納入交易只好關閉，導致超過1000名員工失業。

然而，美國總部聲請破產保護，TGI Friday's執行主席羅希特（Rohit Manocha）說，「今天宣布的下一步措施是困難但必要的行動，以保護我們利益相關者的最佳利益，包括我們的國內和國際特許經營商以及我們在世界各地的尊貴團隊成員。」

至於台灣，TGI Friday's代理商開展餐飲集團則表示，此次聲請破產保護的範圍不包括全球品牌授權業務，台灣TGI Friday's餐廳營運及財務不受任何影響」，與全球461家加盟業者TGI Friday's繼續提供餐飲服務。

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