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川普要台積電2奈米提早赴美？郭智輝：不是現在

2024/11/07 14:26

立委擔憂川普可能要台積電2奈米製程提早落地美國生產。經濟部長郭智輝今表示，現在不會發生。（圖取自國會頻道）立委擔憂川普可能要台積電2奈米製程提早落地美國生產。經濟部長郭智輝今表示，現在不會發生。（圖取自國會頻道）

〔記者廖家寧／台北報導〕川普當選美國總統，外界臆測在川普的保護主義之下，台積電2奈米製程會被要求提早落地美國生產，也擔憂護國神山會不會再也不能根留台灣。經濟部長郭智輝今（7日）表示，我國有科技管制法律，2奈米要在海外落地的前提是更先進的1.4奈米已在國內落地生產，但目前2奈米尚未在國內生產。台積電2奈米製程未來勢必會赴美落地，但「不是現在」。

郭智輝今出席立法院經濟委員會，會前受訪談論美國晶片政策影響。他表示，台積電被要求近岸外包，是值得研究的命題，台灣有技術保護管制的相關法律，2奈米製程如果要外移至他國生產，後續仍要經過經濟部投審會審查，「目前還不行」。

立委也關切台積電赴美投資議題，國民黨籍立委謝衣鳳指出，在區域經濟化趨勢下，未來台灣整條半導體供應鏈得外移至他國、就近服務客戶，2奈米廠會不會移到美國去？

郭智輝表示，國內有科技管制法令，如果2奈米要在海外生產，前提是起碼1.4奈米已經在台灣落地生產，目前2奈米都還沒在國內生產，遑論1.4奈米。

謝衣鳳追問，所以2奈米不會去美國？郭智輝答覆，「不是現在」，依照區域經濟趨勢走向，最後終究會去。

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