振宇五金前3季每股賺2.63元 年增57.07％

振宇五金（2947）公告今年前3季每股盈餘2.63元。 （記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕振宇五金（2947）公告今年前3季合併營收達15.98億元，稅後淨利約5073萬元，每股盈餘2.63元，年增57.07%。

振宇五金同步公布10月合併營收1億8638萬元，較去年同期成長7.68%；累計1至10月合併營收達17億8521萬元，較去年同期成長10.03%。

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振宇五金表示，第3季營收成長，主要仍受惠新展店效益以及推出多元行銷的促銷活動，其中以機械手工具突破年增11.6%，表現亮眼；另透過line@線上服務機制，精準掌握每筆交易契機，整體透過line@成交額季增32.24%。

振宇五金於第4季積極拓展門市與線上平台，年底前門市數將達85家，包括即將於11月30日開幕的新北土城門市以及12月的台南新營門市。

同時，振宇五金今年再度成為臺中購物節合作店家，臺中地區29家門市推出滿額消費抽獎活動，並作為「五倍商家」，消費者在活動期間登錄發票可享金額5倍累計優惠，將為營收注入新動能。

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