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川普恐讓美國退出WTO？經貿辦：對美國未必是最好方向

2024/11/07 14:11

經貿談判辦公室表示，若美國退出WTO，反倒變成其他WTO會員國不用對美國履行WTO承諾義務，對美國而言未必是最好的方向。（圖取自國會頻道）經貿談判辦公室表示，若美國退出WTO，反倒變成其他WTO會員國不用對美國履行WTO承諾義務，對美國而言未必是最好的方向。（圖取自國會頻道）

〔記者廖家寧／台北報導〕川普當選美國總統，保護主義興起，外界揣測美國可能廢除數個多邊經貿協定，甚至退出WTO。對此，經貿談判辦公室（OTN）表示，假設情況發生，反倒變成其他WTO會員國不用對美國履行WTO承諾義務，對美國而言未必是最好的方向。

國民黨籍立委謝衣鳳指出，川普表態反對IPEF（印度-太平洋經濟框架），被廢除的可能性高嗎？

經貿談判辦公室（OTN）副總談判代表顏慧欣答詢，川普在競選期間提過IPEF並非他原先設想的政策方向，回顧川普上個任期的執政歷史，就曾經退出TPP（跨太平洋夥伴協定），因此不能排除川普政府重新評估IPEF的可能性。

顏慧欣說，IPEF是川普在總統第一任期間提升至總統層級，反映了川普對於印度與太平洋地區合作的重視，就川普對印太地區的貿易推動，可能針對IPEF各面向進行強化與檢討。

謝衣鳳追問，WTO有可能廢除嗎？顏慧欣指出，事實上川普在上次任期初上任時也多次批評WTO，但WTO現有166個會員國，如果美國要退出WTO，反而是讓其他國家對美國不必遵守WTO承諾，未必對美國是最好的一個方向。

至於川普批判WTO的態度，是否影響由WTO衍生出的相關協定，例如「WTO資訊科技協定（ITA）」？郭智輝說明，全球自由貿易已死的概念是台積電創辦人張忠謀曾多次提過，川普上台就是高喊「讓美國更偉大」，展望國際未來趨勢應會走向「區域經濟化」，例如歐盟、東南亞國協都能明顯看到區域經濟形成，郭智輝認為，未來走向區域經濟，更能夠替代全球自由貿易化。

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