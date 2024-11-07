台經院估明年GDP成長3.15％ 川普重返白宮為台灣外貿添變數

台經院院長張建一認為，明年台灣經濟表現「審慎樂觀」。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕台經院今天舉辦「2025年景氣展望與產業趨勢研討會」，並同步發布最新經濟預測，上修今年GDP成長率至4.03%，估2025年成長3.15%。台經院認為，明年歐、日、新興市場的經濟表現可望回溫，有利台灣出口，但美國總統當選人川普重返白宮，也可能影響台灣貿易表現。

台經院院長張建一對明年台灣經濟感到「審慎樂觀」，他表示，儘管川普要讓美國再次偉大，但如果只有老大偉大，小老弟都掛掉，那還有老大嗎？川普想要對全世界有影響力，一是外交軍事，二是美元，美國如果對全世界發動貿易戰，可能會產生由美國主導的新貿易秩序，也許會有新的機會。

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​​台經院指出，台灣今年內需維持穩定，出口外銷也在資通訊產品的帶動下維持成長動能，不過非資通訊產品受到中國生產過剩及日圓貶值影響，上半年表現並不理想，直到第3季才止跌上揚。隨著出口擴張，民間投資成長率也逐季轉佳，由於內需穩定、外貿逐步回升，使得台灣經濟維持擴張，全年成長率估計可望超過4%以上。

展望2025年，台經院分析，雖然美國與中國兩大經濟體分別面臨消費和投資的不利因素困擾，不過其他主要經濟體如歐洲、日本表現可望回溫，新興市場包含東南亞、南亞、非洲和拉丁美洲的經濟表現也優於今年，因此國際主要預測機構認為明年全球經濟成長速度與今年相同，尤其是全球貿易成長率可望較今年提高，將有利於台灣外銷出口表現。

台經院認為，全球經濟仍具韌性，加上美歐進入降息循環，有望刺激消費與投資，隨著全球貿易持續擴張，有助於國內輸出和民間投資表現，加上民間消費成長動能穩定，預期明年表現「內穩外溫」，但受到基期較高影響，預測2025全年GDP成長率為3.15%。

物價方面，台經院預測今年CPI成長率為2.23%，而明年為1.87%，主因是氣候變遷、缺工問題、地緣政治風險等不確定因素仍存，加上先前公用事業費率調漲，將使得通膨降溫速度有限。

台經院也提醒，川普重返美國白宮，預期他的政策將對全球政經發展帶來重要影響，可能的政策包含：降低企業稅、將貿易對手的關稅提高至20%、對中國關稅提升至60%、廢除抗通膨法案和綠能補貼、重啟石化產業、更加支持以色列，並要求盟友增加軍費，甚至考慮退出北約等，這些都可能影響台灣的整體貿易表現。

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