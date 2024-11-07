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傳華航將向波音、空巴訂購價值近40億美元飛機

2024/11/07 14:32

傳華航即將向波音、空中訂購價值近40億美元飛機。（示意圖，圖由華航提供）傳華航即將向波音、空中訂購價值近40億美元飛機。（示意圖，圖由華航提供）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》援引業內消息人士報導，華航（2610）即將向美國航太巨擘波音公司（Boeing）與歐洲飛機製造商空中巴士（Airbus），訂購價值近40億美元（約新台幣1291億元）的長途客機訂單。

根據業內消息人士透露，華航可能會訂購多達20架長途客機，並由波音與空巴平分訂單。據航空顧問公司Cirium Ascend估算，華航上述客機交易在經行業折扣後，總額將接近40億美元。關於貨機訂單部分，目前華航仍未做出決定，但預料貨機訂單多少將會受到美國總統大選結果所影響。

業內消息人士也補充，上述相關訂單，最終決議仍取決於公司董事會。

報導指出，大型飛機採購案通常需要同時考量政治與商業因素，以台灣的國際處境來說，更是如此。華航大股東為台灣政府，因此華航此次向波音訂購飛機之舉，被外界視為，台灣迫切想要以行動向川普新政府證明，台灣想保持強韌台美關係的決心。

對於上述報導，波音、空中巴士拒絕置評。華航回應表示，公司機隊規劃是「根據市場需求和企業發展，仔細研究相關技術和商業條件，選擇最適合的機型」。

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