勞動部預告職安法修法 增列建商防災責任並提高罰鍰至150萬

勞動部今日預告「職業安全衛生法」部分條文修正草案，職安署署長鄒子廉說明修法重點。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕近年重大職業災害居高不下，特別是營造工程最為嚴重，為強化職業災害預防，勞動部今（７）日公告修正職業安全衛生法（職安法）部分條文，增訂建商等工程業主的風險評估責任，同時加重各級承攬人（中間承包商）及出借場所的危害告知責任，並將罰鍰上限提高「5倍」至150萬元，更應將被裁罰者的資料公告周知。

此次修法是職安法自2019年修法後，5年來首次大修。預告期至2025年1月6日，預告期滿後，將由業務單位依據蒐集意見進行檢討、法規酌修，並報部法規會逐條實質審查，再送行政院，希望達成部長何佩珊的承諾，下個會期能送進立法院。

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勞動部職安署署長鄒子廉說明此次的修法重點方向，包括強化源頭防災及加強承攬責任，特別是納入「民間工程」，加強「建商」及「工程發包業主」的規劃設計、施工的風險評估責任，也要求「中間承攬商」須負起安全管理責任，而非只負責發包。

鄒子廉解釋，目前施工現場若發生職災，都是追究現場包商的責任，但此次修法參考國外各國作法，要求業主（如建商）必須加入整個團隊的安全管理責任，必須在建案規劃設計時，就依據工程特性分析潛在危害，並在發包時，提供分析報告採取必要預防措施。

根據勞動部統計，目前國內各大工程，2億元以上工程每年不到700件、5億元以上約300件，未來勞動部將訂定相關辦法指引，循序漸進從一定規模以上的工程開始推動，希望讓建設公司體會，當實際投入安全管理，可正面提升品牌形象，並有助於降低重大事故發生。

此外，針對營建工程的「層層轉包」特性，職安署也針對「中間承攬商」加強現場安全管理責任。鄒子廉舉例，營造廠將模板工程交付模板工程公司，若工程公司再發下包，未來工程公司不能只放手讓下包自己施工，而是要派員現場巡視、安全管理，否則中間包商將受罰。

此外，愈來愈多出租外牆做廣告、頂樓作為太陽能發電的情形，也要求出租者必須負起危害告知責任。

鄒子廉指出，考量現行職安法的裁罰額度強度遠遠落後其他的法規，因此提高罰鍰，從3萬至30萬元，提高至3萬至150萬元，將累犯及重大事故最高的罰則提高5倍；但考量台灣小型微型企業太多，例如飲料店地板濕滑導致員工摔傷，因此維持3萬元的最低門檻。同時刑事罰的刑期及罰金額度也一併提高。

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