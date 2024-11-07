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重押川普投報率達222倍 ! 馬斯克單日身家暴增265億美元

2024/11/07 15:34

特斯拉週三股價飆漲近15%，全球首富馬斯克1日財富暴增265億美元。（美聯社）特斯拉週三股價飆漲近15%，全球首富馬斯克1日財富暴增265億美元。（美聯社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球首富馬斯克（Elon Musk）力挺川普（Donald Trump）重返白宮押寶成功，其身價一夕大漲，暴增260億美元。數據指出，昨（6日）特斯拉股價大漲，馬斯克手上的特斯拉股票價值增加逾265億美元，以他向川普捐贈的1.19億美元估算，回報率高達222倍。

根據聯邦選舉委員會的文件，馬斯克迄今已為支持川普而設立的政治行動委員會捐贈了近1.19億美元。

據報導，本週三特斯拉股價開盤後上漲13%，盤中一度上漲近15%，這使得馬斯克持有的7.15億特斯拉股權價值增加了265億美元。馬斯克的身家總資產超過2900億美元，遠超位列全球富豪榜第二位的傑夫貝佐斯。

《CNN》認為，馬斯克的巨額淨資產很大程度上來自特斯拉和SpaceX多年來獲得的美國政府的支持。即使2024年美國總統大選是由賀錦麗獲勝，馬斯克的財富仍將保持完好。

報導指出，川普重新執掌白宮，美、中兩國恐將再次爆發貿易戰，馬斯克的公司中，SpaceX和X的影響較小，但特斯拉的上海工廠佔特斯拉全球銷售和利潤板塊就有重大影響性。

產業顧問Global Data全球汽車業務主管艾夫斯（Jeff Schuster）表示，川普將對中國採取更嚴厲的態度，對特斯拉的負面影響恐超過正面影響，這對於超過40%交付量來自中國市場的特斯拉，將陷入交火之中。

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