單日爽賺近16億！神秘人重金下注川普勝選 精準預測原因曝光

川普贏得勝選，讓這名神秘人單日也進帳將近5000萬美元。（資料照，美聯社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日前加密貨幣預測市場平台Polymarket一名神秘人，在川普勝率不到40%情況下，砸3000萬美元（約新台幣9.6億元）押川普回鍋白宮，選舉結果出爐，最終由川普拿下勝選，讓這名神秘人單日也進帳將近5000萬美元，而神秘人帳戶更榮登Polymarket歷史利潤排行榜榜首。

根據《華爾街日報》前一名自稱「迪歐」（Théo）、來自法國的男子，用4個匿名帳戶，重金押注川普勝選，甚至預測得票率達49%或50%，會拿下6個搖擺州。儘管他拒絕透露自己的身份，但他一直在與《華爾街日報》記者進行溝通。

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迪歐在數十封電子郵件中表示，他的賭注本質上是對民調數據準確性的賭注。他自稱曾在多家銀行擔任交易員，他告訴《華爾街日報》，他從今年夏天開始運用自己的數學知識來分析美國民調。

報導提及，迪歐嗅到「害羞川粉效應」，可能不願意向民調機構表達投票傾向或根本不想參與民調，因此自行委託大型機構針對這種鄰里效應（neighbor effect）進行民調，結果出乎意料顯示「對川普有利」。

《商業內幕》報導，隨著川普勝選，迪歐6日單日進帳約4800萬美元，相當於新台幣15.4億元，名下兩個匿名帳戶也登上歷史利潤排行榜榜首。

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