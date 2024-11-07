政院拍板中小微企業振興計畫 幫員工加薪者加碼補助

行政院會今天拍板「中小微企業多元振興發展計畫」，幫員工加薪的中小企業不僅能獲保證融資額度，還能獲得政府加碼補助。（圖由行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會今天拍板「中小微企業多元振興發展計畫」，提供30人以下企業優惠貸款，也給予研發支出投資抵減、智財權作價入股緩課、增僱員工、加薪等4類租稅優惠，租稅優惠措施溯自今年1月1日起適用，並施行至2033年底，幫員工加薪的中小企業不僅能獲保證融資額度，還能獲得政府加碼補助。

行政院長卓榮泰在院會中表示，台灣經濟的成就及產業鏈的優勢來自國內163萬家各行各業當中的中小微企業。中小企業好，台灣的經濟才會好；中小企業越穩定、越安穩，台灣的社會才會越安穩。所以，政府在推動高科技產業的同時，會全力協助中小微企業，讓它身強體壯，走向國際市場。

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經濟部中小及新創企業署長李冠志說明，目前我國30人以下的中小微企業家數共約143萬家，占整體中小企業87%，此計劃有2項推動重點，其一是協助朝向數位、淨零轉型及國內外通路發展30人以下的中小微企業「普惠貸款」。

另針對朝向數位轉型的中小微企業，以員工30人以下的業者為原則，減輕其受到基本工資調整的衝擊，補助每一企業最高10萬元，協助企業培訓員工學習數位技能，進而提升公司生產力；上述中小微企業若增加營收且為員工加薪，將加碼補助該企業。

李冠志指出，為鼓勵中小企業幫員工加薪，將研議新增「鼓勵中小企業為員工加薪信用保證措施」，針對為員工加薪的中小企業，若有資金融資需求，政府額外提供3500萬元保證融資額度，最高9.5成保證成數，保證手續費也從低以0.1%計收，以帶動國內薪資水準成長。

此外，經濟部研擬要把產業控股公司相關的租稅減免優惠納入產創條例修正草案中。經濟部次長何晉滄補充，產業控股公司主要是國發會提出的想法，希望能把台灣製造業優勢產業，像是工具機、機械、水五金等產業組成控股公司，在產創條例中提供部分租稅優惠減免，相關機制也在研擬中，產發署目前正在評估中，產創條例第10條之1年底就會落日，藉由此次修法，會把這部分納入。

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