川普勝選、Meta扎克伯格急了？發文祝賀「期待合作」

臉書（Facebook）共同創辦人扎克伯格（Mark Zuckerberg）。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普（Donald Trump）贏得美國總統大選後，他和臉書（Facebook）共同創辦人扎克伯格（Mark Zuckerberg）之間的矛盾也被外界想起，不過扎克伯格在這次採取更謹慎小心的態度去面對，他和旗下的Meta試圖盡可能別和選舉扯上關係，而在選舉結束後，扎克伯格也謹慎發文祝賀川普勝選，期待與川普和川普政府進行合作，新一任川普政府和Meta的關係會變得如何？外界拭目以待。

川普和扎克伯格的不合，可以追溯到好幾年前。2020年6月，Facebook因允許川普發表暴力言論，受到外界批評，扎克伯格後來表態，指出對於川普的分裂性和煽動性言論，感到震驚和反感。而在2021年1月6日，美國國會山莊騷亂事件發生後，川普被禁止使用Facebook，不過Facebook已在2023年1月解除針對川普的禁令。

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川普在2024年9月出版的新書《拯救美國》（Save America）中表示，如果扎克伯格在2024年選舉做了任何違法的事，他「將在監獄渡過餘生」。

《商業內幕》報導，扎克伯格這次選舉採取更謹慎小心的態度去面對，沒有像2020年美國總統大選時，鼓勵Facebook用戶進行選民登記，也沒有像當年那樣，對美國各地選舉辦公室捐款達4億美元。Meta這次還透過演算法，減少在Facebook、Threads 和 Instagram上的政治新聞和內容推薦。

這項策略得到了回報，很少有人談論 Meta 在這次選舉中的作用，隨著川普勝選，這一決定可能對扎克伯格有利。不過扎克伯格的死對頭、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）卻做了完全相反的事情，他自掏腰包並運用旗下社群平台的影響力，全力支持川普，儘管具有風險，但對馬斯克來說結果很好。

扎克伯格在川普勝選後，顯然繼續謹慎小心行事，儘管他在 Threads 上發文祝賀川普「取得決定性的勝利」，並補充說，美國作為一個國家，我們面臨著巨大的機遇。期待與川普和川普政府進行合作。但扎克伯格的祝賀訊息，卻是在亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）發文祝賀川普後2個小時才發布的。

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