川普當選不利台灣？童子賢曝真心話

和碩（4938）董事長童子賢今天表示，儘管未來的道路顛簸，但已有前一次的經驗可以借鏡。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕美國總統大選當選人川普重回白宮，為全球地緣政治衝突投下震撼彈，和碩（4938）董事長童子賢今天表示，儘管未來的道路顛簸，但已有前一次的經驗可以借鏡，況且川普競選期間發表的政見雖然慷慨激昂，但大多不切實際，「手這麼長，要怎麼兌現？」

童子賢觀察，川普自稱是「關稅人」的說法令人不以為然，原因在於增加關稅不需要經過國會同意，對於「經濟學素養不高的政治人物」而言，是最為方便的工具。以台灣來看，關稅僅佔整體稅收4.4%，相對於全國GDP規模更是無足輕重，更何況美國對外貿易僅佔該國GDP的30%，對中貿易佔10%，動用關稅報復最終可能變成迴力鏢傷及美國本地經濟。

請繼續往下閱讀...

童子賢舉例，儘管供應鏈逐步開拓中國以外地區的產線，但仍有不少美國品牌仰賴中國代工產品，「蘋果手機難道是中國的品牌嗎？」倘若美國民眾買到的手機比在其他地方購入要貴得多，「現在開香檳慶祝的那些人怎麼還高興得起來？」，「物價高漲，你民意基礎會不會丟掉？」關稅表面上是懲罰廠商，但最終仍會轉嫁給消費者。

童子賢說，「他（川普）選舉的時候，講了很多很激情的話，但很多都是互相矛盾的，他要怎麼兌現，我到目前為止真的是看不出來」，包括川普反對綠能與電動車，卻又和特斯拉領導人馬斯克相處融洽，「馬斯克會很開心、很心甘情願的擁護川普，然後自己把電動車的機會都斷掉嗎？我相信是不會的」。

童子賢認為，倘若川普繼續秉持孤立主義、門羅主義，捨去一堆盟友，準備退回19世紀末期獨善其身的處境，那麼美國未來何去何從？過去100多年來有許多世界性官方組織、公約、協議，都是美國主導運作，以現在的全球局勢來看，美國實在很難袖手旁觀。

對於川普的經典口號「讓美國再次偉大（MAGA）」、「把製造業搬回美國」，童子賢強調，以美國人均所得超過8萬美元來說，美國只能引入高附加價值的先進製程，還要符合當地的職場文化，就像鴻海（2317）現在已經不可能將整個鄭州廠搬回台灣。

「我相信他（川普）會微調的」，童子賢分析，儘管川普容易讓人感到不安，「他也有他可愛的地方，就是彈性很大」，比如副總統當選人范斯4年前惡毒地咒罵川普，如今和他攜手入主白宮，「所以不要覺得他是一成不變的」，「我想大家應該8年前就有經驗了，會認真地去思考他真正想要做的是什麼」。

「台灣多年來都是全球科技產業裡面最重要的合作夥伴」，童子賢說，「我想這樣的角色不會因為某一個國家的某一位領導人當選或不當選就改變」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法