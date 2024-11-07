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焦點股》和大：特斯拉概念股 股價強彈6％

2024/11/07 12:47

美國總統川普勝選，特斯拉股價大漲慶祝，特斯拉供應鏈和大（1536）今天盤中股價也一度上漲至62.8元，漲幅逾6%。（取自和大官網）美國總統川普勝選，特斯拉股價大漲慶祝，特斯拉供應鏈和大（1536）今天盤中股價也一度上漲至62.8元，漲幅逾6%。（取自和大官網）

〔記者楊雅民／台北報導〕美國總統川普勝選，特斯拉股價大漲慶祝，特斯拉供應鏈和大（1536）今天盤中股價也一度上漲至62.8元，漲幅逾6%，截至中午12:01分股價暫報61.6元，成交量約1萬5625張，上漲4.41%。

特斯拉執行長馬斯克在選前卯足勁為共和黨總統候選人站台，如今川普勝選，激勵特斯拉股價收盤上漲14.75%，特斯拉概念股跟著受惠。

汽車傳動系統製造廠和大表示，隨著客戶群調整庫存告一段落，營運將重回上升軌道，近期公司連續接獲新客戶訂單挹注，包含獨家供應美國新電動車大廠8年長單。

此外和大與歐洲知名汽車大廠合作研發油電混合車齒輪箱成功量產，日系電動車三電系統已量產出貨，為台灣首創齒輪箱銷售日本成功案例，此皆是和大未來主要的成長動能。

和大轉投資公司開發機器人關節型自動手臂高精度減速零組件，打入AI機器人設備核心關鍵零組件供應鏈，皆可望挹注營運成長動能。

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