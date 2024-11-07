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羅伯特清崎：川普可能是有史以來最偉大的總統

2024/11/07 12:54

投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，圖右）稱，川普（Donald Trump，圖左）可能是有史以來最偉大的總統。投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，圖右）稱，川普（Donald Trump，圖左）可能是有史以來最偉大的總統。

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統大選結果在週三（6日）揭曉，美國第47任總統確定由共和黨總統候選人川普（Donald Trump）當選。對此，投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）表示看法，認為川普獲勝後，將面臨著最艱鉅的工作，即正在崩潰的全球經濟，並稱川普可能是有史以來最偉大的總統。

綜合媒體報導，川普6日以295張選舉人票，擊敗競爭對手、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）295張選舉人票，再度入主白宮，成為繼民主黨籍前總統克里夫蘭（Grover Cleveland）之後，美國史上第2位首屆連任失利後成功回鍋的前總統。

羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）今在社群平台X發文，表示很高興川普贏得大選，因為川普是最好的，可能也是唯一為經濟世界和即將到來的戰爭做好準備的人。

羅伯特清崎還指出，川普上任後，將面臨著最艱鉅的工作，即正在崩潰的全球經濟，表示自己會為川普祈禱，並稱川普可能是有史以來最偉大的總統。

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