創3個月新低 ! 日本財務官強烈警告：將對日圓走弱採取行動

日圓疲軟創3個月新低，日本當局發言口頭警告將準備採取行動。（彭博）





高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普（Donald Trump）當選效應持續發酵，日圓已跌至3個月以來的新低點。《路透》報導，日本最高外匯事務官三村淳 （Atsushi Mimura）今（7日）表示，準備對日圓走弱採取行動，這是日本當局近月來，對投機者發出的最強烈警告。

三村淳指出，「我們準備採取適當行動，防止過度舉動」。

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據報導，最近日圓的急貶走勢是「片面且劇烈」，日本當局正緊迫地、密切地關注貨幣市場的發展，包括由投機者驅動的市場發展。

今年7月底，日圓對美元匯率跌至161以下，創38年以來新低，日本當局啟動了今年以來最大規模的日圓買進干預，並大力勸說投機者不要過度壓低日圓匯率。

現今因川普二進白宮，美元也急拉至4個月高點，歐元、日圓出現走貶。昨（6日）日圓兌美元匯率一度觸及154.7，為7月30日以來的最低點，今（7日）上午則微幅上漲0.22%、至154.3。

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