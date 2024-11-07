大阪紅燈區「松島新地」老闆被逮！揭料亭女員工下海真相

大阪著名紅燈區「松島新地」經營「料亭」的31歲奧田千城等5名嫌疑人，在日前被大阪警方逮捕。（圖擷取自YouTube/ABCテレビニュース）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本大阪府警方近日宣布，以涉嫌違反《賣春防止法》為由，再逮捕了在大阪著名紅燈區「松島新地」經營「料亭」（餐廳）的31歲奧田千城等5名嫌疑人，他們在松島新地經營5家料亭，旗下女員工共超過150人，但他們在明知道有性交易的狀況下，於今年4月至10月期間，提供房間讓女員工和客人作為營業場所使用，其中至少有1名女員工是為了償還奧田千城所經營的牛郎店債務而「下海」，這5名嫌疑人尚未承認或否認指控。

綜合日本媒體報導，根據警方消息，被逮捕的除了奧田千城外，還包含他77歲的祖母多佳子，以及55歲的母親信子等人，他們在松島新地經營「天姬」、「千姬」和「皮諾」（Pino，ピノ）等5家料亭，再逮捕的理由，是他們涉嫌串供。

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據稱，奧田千城還參與了位於大阪南區1家牛郎店「SWAMP」的經營，而在料亭工作的一些女員工，因為在SWAMP過度消費，導致經濟出現問題，目前證實至少有1人因為要還牛郎店的債務，才會去料亭「下海」工作，警方目前正在調查案件全貌。

大阪府警方曾在10月對料亭、牛郎店在內等20多個地點進行搜查，並以涉嫌違反《賣春防止法》逮捕了奧田千城等人。

根據大阪府警方數據，松島新地目前仍約有85家料亭在營業。

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