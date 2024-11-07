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川普2.0回歸 張建一點出明年關鍵字：「貿易」

2024/11/07 11:53

台經院今天舉行「2025景氣展望與產業趨勢研討會」。（記者徐子苓攝）台經院今天舉行「2025景氣展望與產業趨勢研討會」。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕台經院院長張建一今天表示，面對美國總統當選人「川普2.0」回歸，台灣必須好好和美國政府溝通，尤其在貿易方面，今年台灣對美的貿易順差可能超過台灣對中國的貿易順差，台灣對美貿易順差排名從去年第15名左右，躍升到今年第6名，恐怕會導致川普質疑台灣操縱匯率，可能影響美國對台的貿易政策。

台經院今天舉行「2025景氣展望與產業趨勢研討會」，張建一致詞時表示，明年關鍵字是「貿易」，景氣還是受到地緣政治牽動，若川普的關稅政策實現，全球貿易量一定會減少、通膨也會上升，美國若提高關稅，被課稅的國家會不會報復，或是其他國家互相課稅？經過幾個月後，才能知道對全球物價的影響。

張建一指出，過去川普1.0是對中國發動貿易戰，如今2.0是對全世界發動貿易戰，影響一定比1.0時代更大，但川普的心境也可能改變，過去執政4年，後來空窗期4年，到現在回歸，川普很多發言都是選舉語言，是否真的會轉換成實際政策，這還要再觀察，台灣必須隨時注意美國政治的變化，及早提出台灣的應對方案。

張建一強調，台灣在全球ICT產業扮演重要角色，但同時台灣也是一個小國，想出口到其他市場就必須遵守大國秩序，過去幾年台灣經濟結構有很好的轉變，從「5+2產業創新政策」到「6大核心戰略產業」，再到「5大信賴產業」，包含半導體、軍工、安控等，都在告訴全世界，即使在地緣政治下，台灣在國際供應鏈還是值得信賴。

至於台美關係未來走向，張建一認為不會有太大變化，過去拜登保持「抗中保台」，川普則是「抗中挺台」，這個「挺」是什麼意思，川普講了，台灣要自立自強，所以希望台灣各界團結，除了發展經濟外，也為國家安全努力。

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