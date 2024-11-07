面臨國安風險！加拿大宣布關閉TikTok辦事處

加拿大政府6日宣布，將關閉社群媒體TikTok在該國的辦事處，原因是國家安全面臨風險。示意圖。（路透資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大政府6日宣布，將關閉中國科技巨頭字節跳動（ByteDance Ltd）旗下社群媒體TikTok在該國的辦事處，原因是國家安全面臨風險，但加拿大民眾仍可使用這款熱門應用程式。

綜合媒體報導，加拿大去年便已禁止在政府設備上使用TikTok，並啟動了對該應用程式的安全審查。渥太華並未對加拿大用戶使用TikTok實施限制。由於該應用程式由字節跳動擁有，加拿大政府此前同時對其進行了審查。

請繼續往下閱讀...

加拿大創新、科學暨工業部部長沈潘（Francois-Philippe Champagne）在聲明中稱，「政府正在採取行動，要解決字節跳動公司透過成立TikTok科技加拿大分公司（TikTok Technology Canada Inc）在加國運作有關的特定國安風險。」

沈潘指出，6日的決定是根據1項法律，該法「允許審查可能對加拿大國家安全有害的外國投資」。沈潘說：「這項決定是根據審查過程中蒐集到的資訊與證據，以及加拿大安全與情報部門和其他政府夥伴的建議而做出。」

不過沈潘也強調，「是否使用該社群媒體應用程式或平台，是個人的選擇。」

TikTok將就這一決定提出法律挑戰。發言人稱，「關閉TikTok的加拿大辦事處並摧毀數百個優渥的工作機會，不符合任何人的利益」。

TikTok在美國也面臨禁令威脅，如果其仍歸字節跳動所有，美國政府可能會實施禁令。該公司正在聯邦上訴法院進行抗爭，稱此舉侵犯了言論自由權。

美國政府聲稱TikTok允許北京方面收集數據並對用戶進行監控，同時也認為該平台是散布政治宣傳的渠道。中國政府和TikTok強烈否認這些指控。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法