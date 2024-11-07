川普重返白宮 激勵TMTG股價一度飆漲35％

受川普勝選消息激勵，川概股TMTG 6日盤中股價一度大漲35%。（示意圖，路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統大選結果週三（6日）揭曉，共和黨總統候選人川普（Donald Trump）順利擊敗民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris），再度入主白宮。消息一出，激勵川概股TMTG 6日盤中股價一度大漲35%。

綜合媒體報導，TMTG股價的波動通常與川普的勝選機率有著密切相關，較少基於公司的獲利前景。隨著近來市場對川普重返美國總統之位的期望不斷增加，TMTG股價也隨之水漲船高。

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美國總統大選結果週三（6日）揭曉，川普以295張選舉人票，擊敗民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）295張選舉人票，再度入主白宮，成為繼民主黨籍前總統克里夫蘭（Grover Cleveland）之後，美國史上第2位首屆連任失利後成功回鍋的前總統。

受川普勝選消息激勵，川概股TMTG 6日盤中股價一度大漲35%，最高來到45.77美元，期間因波動幅度過大，數度觸發暫停交易的熔斷機制，但隨後漲勢收斂，最終收收在35.96美元，漲幅5.94%。

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