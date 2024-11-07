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雲豹槓經部喊冤沒炒股 郭智輝：很奇怪

2024/11/07 10:46

雲豹強硬回擊沒炒股，槓上經濟部長郭智輝（見圖），批評是不實謠言誤導大眾。郭智輝表示，「很奇怪」。（記者廖家寧攝）雲豹強硬回擊沒炒股，槓上經濟部長郭智輝（見圖），批評是不實謠言誤導大眾。郭智輝表示，「很奇怪」。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕談及雲豹強硬回擊沒炒股，槓上經濟部長郭智輝，批評是不實謠言誤導大眾。然而股價在發布與輝達相關新聞後「陡升陡降」，郭智輝表示，比對股價波動，就覺得雲豹這說法「很奇怪」，雲豹今年6月21日公布與輝達有關的消息，股價就漲了一倍，社會自有公評。

郭智輝今出席立法院經濟委員會，會前接受媒體聯訪，媒體提問雲豹喊冤，有何回應？郭智輝簡短回應，「你看看自由時報有報導，好不好，看一下他的報導」。

媒體追問郭智輝態度，郭智輝續說，雲豹今年6月21日公布與輝達有關的消息（雲豹喊話輝達帶來的綠電商機，雲豹不會缺席），隨後股票就開始大幅上漲，漲了逾一倍，另根據報導內容，就有指出雲豹提到輝達要買台灣綠電的事，但能從股價波動上看到蹊蹺，到底大家怎麼判斷都可以多方了解，自有公評。

雲豹怒轟是不實謠言誤導投資大眾，郭智輝表示，這種說法就是很奇怪，他報6月21日就有寫到雲豹談論輝達的綠電商機，後來雲豹一釋出消息，股價就持續喊停。

觀察雲豹近半年的股價，雲豹能源今年6月21日對外發布與輝達有關的消息，強調雲豹能源是全台最大綠電供應商，不會缺席輝達帶來的綠電商機。

回朔6月21日前至6月1日期間，雲豹股價大致落在125至152元區間波動，6月20日收盤價152.5元，6月中旬左右谷底攀升，股價大致呈現漲停態勢，並在一個月衝到330元（7月22日收盤價）的頂峰。

股價在7月22日後「陡降」，8月上旬跌到200元，後續至11月初股價就維持在200元至250元之間波動，昨（6）日收盤價 207.5元。

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