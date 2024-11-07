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川普擬對中加稅60％、對台加稅10％起跳 郭智輝：赴中台商影響較大

2024/11/07 10:10

談及川普保護主義，擬對各國進口至美國的產品加徵關稅。經濟部長郭智輝表示，應是赴中台商影響會比較大。（記者廖家寧攝）談及川普保護主義，擬對各國進口至美國的產品加徵關稅。經濟部長郭智輝表示，應是赴中台商影響會比較大。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕美國總統當選人川普採取保護主義，擬要對中國開徵60％關稅，並擴大對華為等公司禁令，但對台灣可能開徵10%至20%關稅。對此，經濟部長郭智輝表示，應是赴中台商影響會比較大。

國民黨籍立委楊瓊櫻、民進黨籍立委邱議瑩、林岱樺等今日在立法院經濟委員會上關切，川普上任後對台灣產業經濟的具體影響，以及台美關係如何維繫。

郭智輝答詢，針對川普對產業面的影響，川普一向主張「美國優先」的單邊主義，勢必對全球自由貿易產生影響，川普研擬針對中國產品加徵60%關稅，對台灣或其他國家則是加徵10％至20%不等關稅，「我認為應該是對我們在中國的台商，影響會比較大」，至於台灣與其他國家則因為大家被課的稅都一樣，不太會有太大影響。

至於如何因應？經濟部對於我國產業有何重點加強工作？郭智輝表示，協助出口產業趁這個市場改變的機會，強化國際競爭力。

經貿談判辦公室（OTN）副總談判代表顏慧欣答詢，台灣與美國長久以來已經建立良好經貿互動基礎，包括21世紀貿易倡議、TTIC（科技貿易暨投資合作）、EPPD（經濟繁榮夥伴對話）等雙邊合作平台，後續外交部將與川普政府在既有基礎上維繫互動。

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