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焦點股》M31：營收獲利雙利空 股價重挫

2024/11/07 09:51

M31因客戶開案減少，10月營收大幅下滑。（M31提供）M31因客戶開案減少，10月營收大幅下滑。（M31提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕矽智財廠M31（6643）因客戶開案減少，10月營收大幅下滑，合併營收6936.7萬元，月減51.03%、年減55.21%，創近3年以來單月新低，且因營業費用提高，第3季每股稅後盈餘僅0.67元，季減74.6%、年減81.9%，今日早盤股價一度重挫逾5%。

截至9:30分左右，M31股價下跌4.46%，暫報729元，成交量約1032張。

M31因加速進軍先進製程，費用提升使得今年獲利受到影響，又因專案遞延影響營收認列，M31先前指出，遞延收入將會陸續挹注營收貢獻，下半年的營收成長將會比上半年強勁，有望逐季走高。

M31指出，USB4 IP已經在台積電（2330）5奈米（N5）製程上成功完成矽驗證，將提升新一代移動與便攜設備的數據傳輸能力，助力新一代移動設備、消費電子及高效能計算（HPC）應用的多樣化需求。

M31也參加台積電2024開放創新平台（OIP）生態系論壇，象徵M31與台積電間深度合作的另一重要里程碑。透過台積電業界領先的製程平台，M31得以發揮IP設計能力，致力於推動具備前瞻性的新一代高性能IP解決方案，進一步鞏固在高速數據傳輸領域的市場領導地位。

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