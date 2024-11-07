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焦點股》撼訊：加密貨幣慶祝行情 觸及漲停

2024/11/07 09:32

根據加密貨幣交易所幣安報價，比特幣今日凌晨5時許觸及歷史高點，達到每枚7萬6101美元。（路透檔案照）根據加密貨幣交易所幣安報價，比特幣今日凌晨5時許觸及歷史高點，達到每枚7萬6101美元。（路透檔案照）

〔記者方韋傑／台北報導〕加密貨幣生態圈持續上演美國總統大選慶祝行情，激勵二線板卡廠股價連2日大漲，其中，撼訊（6150）開盤旋即觸及漲停價87.1元，截至上午9時14分暫報86.4元，漲幅9.09%，成交量超過5400張。

根據加密貨幣交易所幣安（Biance）報價，比特幣今日凌晨5時許觸及歷史高點，達到每枚7萬6101美元（約新台幣245.8萬元），規模排名第2大的以太幣也持續上漲，規模排名第3大的泰達幣因與美元連動，無明顯漲幅，不過，原先規模排名第5的SOL幣因漲勢猛烈，已超越排名第4的幣安幣。

除了撼訊觸及漲停，同一時間其他二線板卡廠如承啟（2425）、青雲（5386）也都延續昨日漲勢，麗臺（2465）無懼合作夥伴美超微（Supermicro）週三（6日）大跌18.5%，早盤股價漲逾5%；法人提醒，加密貨幣或可帶動短期題材紅利，但投資人仍應留意追高風險與個股基本面。

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