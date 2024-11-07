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德國3黨聯合政府瓦解！總理蕭茲開除財政部長林德納 恐提前大選

2024/11/07 11:02

圖為德國3黨執政聯盟領導人，自由民主黨的黨主席林德納（左）、社會民主黨的總理蕭茲（中），以及綠黨黨魁、德國副總理哈貝克（Robert Habeck，右）。（路透）圖為德國3黨執政聯盟領導人，自由民主黨的黨主席林德納（左）、社會民主黨的總理蕭茲（中），以及綠黨黨魁、德國副總理哈貝克（Robert Habeck，右）。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕德國聯合政府宣告瓦解！德國3黨執政聯盟週三（6日）舉行會議，討論預算和經濟政策等問題，但未能達成一致，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）週三晚間在新聞發布會上，宣布將自由民主黨（FDP）籍的財政部長林德納（Christian Lindner）給開除，消息傳出後，德國聯邦政府中自由民主黨籍部長恐將集體出走，這提高了德國在2025年3月提前舉行選舉的可能性。

德國3黨執政聯盟包含蕭茲領導的社會民主黨（SPD），以及綠黨（Greens）和林德納領導的自由民主黨組成，這聯盟自2021年12月成立以來一直不穩定，在預算和經濟政策上爭論不斷。

蕭茲在週三晚間的新聞發布會上，指出因為在林德納預算等問題上採取阻撓行為，才將其給開除，他並批評了林德納將政黨利益置於國家利益之上，用虛假理由阻止立法。蕭茲也將要求聯邦議會，在2025年1月針對政府舉行信任案投票。不過若投票未通過，可能會引發在2025年3月提前舉行選舉。

林德納為自由民主黨的黨主席，自由民主黨隨後表示，在蕭茲開除林德納後，內閣中剩下的自由民主黨籍部長，將全數遞交辭呈。蕭茲內閣預計將有4名部長離開，這宣告了德國3黨執政聯盟的瓦解，預料蕭茲將繼續領導接下來的少數派內閣，可能會繼續和綠黨合作。

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