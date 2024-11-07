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台積電美晶片補助只差簽約！電金傳齊彈 指數收漲191點

2024/11/07 13:52

台積電美晶片補助只差簽約！電金傳齊彈，指數收漲191點（資料照）台積電美晶片補助只差簽約！電金傳齊彈，指數收漲191點（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普大勝，美股4大指數狂飆，不過，台積電ADR受川普揚言課防禦費衝擊，股價下跌1.3%，收193.22美元，台股今在台積電（2330）、鴻海（2317）開盤下跌，指數開盤跌37.37點，以23180.01點開出，指數一度跌85點，觸及23132點，不過，在IC設計、AI、面板等電子股，及鋼鐵、塑化等傳產逆揚，另傳出台積電已與美國政府完成補助協商，只差簽約，台積電回神反攻，一度漲15元，激勵指數來到23518點，漲301點，不過，尾盤收斂小漲5元，終場指數漲191.44點，收23408.82點，成交量4248億元。

前10大成交額漲多跌少，台積電漲5元，收1065元，成交額466.66億元，排名第1；鴻準以漲停95.9元作收，成交額176.67億元，排名第2；鴻海漲3.5元，收217元，成交額164.26億元，排名第3；世芯-KY以平盤2410元作收，成交額124.23億元，排名第4；廣達漲5元，收325.5元，成交額92.46億元，排名第5。

欣興漲10.5元，收176.5元，成交額91.51億元，排名第6；晟銘電以平盤163元作收，成交額73.69億元，排名第7；聯鈞跌2.5元，收251.5元，成交額67.12億元，排名第8；長榮跌2.5元，收214.5元，成交額62.68億元，排名第9；川湖以漲停1430元作收，成交額60.22億元，排名第10。

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