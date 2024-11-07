川普勝選馬斯克成最大贏家？ 陸行之：不排除2年後拆夥

特斯拉執行長馬斯克是共和黨總統參選人川普最大的支持者之一。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕 美國總統大選結果在週三（6日）揭曉，美國第47任總統確定由共和黨總統候選人川普（Donald Trump）當選。川普超級助選員、科技富豪馬斯克（Elon Musk）成最大贏家，除將入閣主導政府效率委員會，也可望加速推動全面自駕的政府法案，激勵特斯拉（Tesla）股價6日大漲近15%。對此，知名半導體分析師陸行之表示看法，認為即使川普和馬斯克2人擁有革命情感，但不排除頂多維持2年就翻臉的可能性。

陸行之週三（6日）在臉書發文指出，雖然特斯拉小股東被馬斯克綁著一起拖下水全押川普當選很恐怖，但看起來未來4年要享受當初押注的成果了。

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陸行之稱，特斯拉也算少數純美國製造不會受提高美國進口關稅影響的公司，不知道馬斯克會給川普什麼建議，政府效率及預算如何大幅改造？加速改變各種科技法規？提高還是降低墨西哥/加拿大進口關稅？但肯定的是，馬斯克花在特斯拉的時間會越來越少，建議肯定都是為了旗下持有公司（特斯拉、SpaceX/Starlink、Nurolink等）的發展考量 。

陸行之也好奇，會不會幾年之後馬斯克索求無度，川普不想理他，馬斯克也跟川普翻臉？並建議各位粉絲大大要回去翻翻馬斯克傳，當初老馬如何跟川普建立了革命情感。

陸行之發文一出，引發網友熱議論。有網友表示，「其他不敢肯定，但唯一肯定的是2個狂人早晚翻臉，只是時間問題而已，另外未來4年白宮内外的故事將格外精彩，吃瓜群眾有得瓜啃了」、「另外一項觀察重點就是，特斯拉是唯一中國跟美國都沒有貿易障礙，可以大賣特賣的電動車。馬斯克跟川普以及中國的良好關係，會不會對美中關係帶來變化。」、「今晚全割了，兩個都不是正常人」、「會不會四年後，換馬爺（此指馬斯克）接替出馬選」。

另有網友表示，川普和馬斯克2人都是直腸子，一定會有很多摩擦，猜1年2人就拆夥。對此，陸行之回覆網友表示，「我覺得會超過2年，兩個有革命情感的」。

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