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ECB副總裁警告：川普新關稅恐導致貿易戰惡性循環

2024/11/07 09:34

歐洲央行副總裁戴金多斯（Luis de Guindos）。（法新社資料照）歐洲央行副總裁戴金多斯（Luis de Guindos）。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕歐洲央行（ECB）副總裁戴金多斯（Luis de Guindos）週三（6日）警告，全球貿易新壁壘可能導致貿易戰「惡性循環」，為經濟帶來嚴重後果，歐元區經濟成長恐弱於先前預期。

《路透》報導，歐元區經濟在過去1年幾乎沒有成長，隨著美國總統當選人川普（Donald Trump）將重返白宮，這對於歐元區而言可能是個壞消息，因為川普在競選時主張提高關稅，並放話要讓歐洲付出「龐大代價」。

戴金多斯在倫敦舉行的會議上指出，關稅、貿易壁壘、保護主義將對全球經濟造成損害，希望這些決定不會引發任何形式的貿易戰。歐洲開放經濟的成長嚴重依賴對外貿易，在能源成本居高不下、中國需求疲軟的影響下，導致歐洲工業嚴重衰退，連帶經濟成長疲軟。

戴金多斯表示，如果要徵收關稅，必須記住，對方會做出反應，可能採取行動報復，這可能導致通貨膨脹、關稅方面的惡行循環，這會是最糟的結果。

在通膨放緩的情況下，ECB今年已3度降息，一些政策制定者警告，由於經濟前景黯淡，可能需要加速降息。上週意外強勁的Q3數據緩解了一些成長擔憂，但戴金多斯直言，這主要是由於一次性的正面影響，例如巴黎舉辦的奧運，整體情況仍黯淡。

戴金多斯表示，在2024上半年溫和復甦之後，最新的經濟指標表明，各國和各產業的經濟活動疲軟，這些最新數據表明，近期前景弱於歐央9月的預測。這些糟糕的成長數據將對通膨前景產生重大影響，而通膨前景也受到央行利率的影響，利率仍高的足以限制經濟成長。

戴金多斯提到，通貨緊縮的趨勢已步入正軌，但沒有承諾進一步降息，並補充，即將公佈的數據將決定歐洲央行的下一步。

市場目前已充分消化歐央12月政策會議將再次降息1碼（0.25個百分點）的影響，明年前3場政策會議預計也將接連降息。通膨預計將在2025年初達到央行的2％目標，3.25％的存款利率預計將在明年降至2％以下。

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