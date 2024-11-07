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川普執政2.0 市場贏家和輸家一次看

2024/11/07 13:31

川普重返白宮，其政策將造就新的市場贏家和輸家。（法新社）川普重返白宮，其政策將造就新的市場贏家和輸家。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普（Donald Trump）重返白宮，其政策為全球國家和貿易市場帶來不確定性，對於川普恐重塑全球貿易動態，歐媒們也盤點了川普重返白宮的任期內，行業內的贏家和輸家。英國《泰晤士報》點名，川普二次當家白宮，對全球政治、貿易、匯率市場將出現明顯轉變，預計將出現4個市場贏家和3個市場輸家。

4個市場的贏家包括歐洲國防股、烏克蘭礦業公司，以及大型煙草公司和美元收入者；3個市場輸家則包括中國、汽車製造商，還有綠色能源業者。

報導指出，川普曾威脅，如果他連任將會快速削減美國對烏克蘭的援助，而川普的政治策略也恐加劇全球地緣政治的緊張局勢，這對英國勞斯萊斯控股公司和軍工BAE系統，以及德國萊茵金屬（Rheinmetall）將有利。

若川普能迅速終結烏俄戰爭，這對於全球最大的鐵礦石出口商之一Ferrexpo來說也是利多消息，因為自俄羅斯入侵後，該礦場被迫大幅削減產量。

此外，川普政府可能會加強對電子煙市場的監管，以造福大型菸草公司。至於美元走強，對以美元產生收入的英國企業有利，包括富時100指數的設備租賃公司Ashtead，還有博彩公司Entain和Watches of Switzerland。

而川普在此次競選期間承諾將廢除《降低通膨法案》；這意味著，再生能源產業將受到打擊。這點可從電纜的關鍵原料「銅價」見到端倪，昨（6日）倫敦（LME）銅價大跌逾4%，創下5個月以來最大的單日跌幅。

也由於川普提倡的保護主義貿易政策，除了中國出口商面臨更高的美國關稅，歐盟未來也面臨被美國徵收產口關稅，德國將是潛在的苦主之一。

據報導，汽車製造業是德國最大的產業，去年向美國出口了 40萬輛汽車，倘若川普對歐盟進口產品徵收關稅，並根據通膨削減法案放棄或削減對電動車的補貼，將對歐洲汽車製造商造成壓力，德國的汽車製造恐將輸給美國。

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