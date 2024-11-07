川普重返白宮！專家 : 中國這些行業「剉咧等」

川普重返白宮，加速中國面向美國出口產品相關產能的轉移，以規避關稅壁壘。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普二進白宮，將對中國製造業、礦業構成巨大壓力。對於川普2.0的衝擊將迎面而來，上海官媒《第一財經》引述中國券商報告指出，川普新關稅計畫或許在全球難以實施，但對中國將絕對實施。

為了因應川普新關稅衝擊，部分中國企業也提前做了準備。《第一財經》指出，中國面向美國出口產品的相關產能已加速轉移，以規避關稅壁壘。舉例中國家電出口企業本在東南亞設立海外生產基地，現今已從越南延伸至泰國、印尼、馬來西亞、柬埔寨等國家。

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中信證券測算，川普提出的對中國商品徵收60%關稅的計畫，恐導致中國多數行業對美出口盈利空間明顯縮窄，僅高附加值產業和高競爭力公司能夠承擔直接對美出口的關稅，企業借道出口或出海投資的意願會明顯提升。

經濟學家鄭磊表示，為了因應關稅增加和出口限制帶來的挑戰，中國製造商可能需要尋找新的供應商或調整供應鏈布局，這可能導致供應鏈成本上升，包括運輸、倉儲、管理等成本。

中國企業表示，美國關稅的影響性已在今年上季開始顯示，為了避免影響擴大，已提前於越南設立工廠，本季已開始陸續發貨。中國業者不諱言指出，從行業整體而言，整體產能仍主要集中在中國境內，因此所有的市場參與者均要面對川普關稅問題。

川普重返白宮，他主張加徵關稅可能會引發貿易戰、強勢美元所造成的衝擊，從原油、金屬、穀物等各種大宗商品行情恐將被拖累。

盛寶銀行大宗商品策略師韓森表示，川普為提振美國本土的製造業，已承諾對中國貨品加徵60%的關稅，這不利於金屬行情，尤其中國是銅、鐵礦砂與鋼鐵的主要消費國。他預計，中國工業金屬與鋼鐵產業可能面臨逆風。

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