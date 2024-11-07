好市多10月銷售額大減約2成！高層揭關鍵因素

Costco十月銷售額大減約2成！（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕Costco（好市多）10月銷售額200.3億元，較9月大減近2成，Costco高層表示，主要是9月隨著颶風與港口罷工相繼來襲，消費者為因應其衝擊，提前囤積物資，導致10月銷售受到負面影響。

外媒報導，Costco高層表示，在截至11月3日的4週內，銷售額年增7.2%至200.3億美元，在此期間，同店銷售額增長了5.1%，其中電子商務銷售額增長19.3%。

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儘管月度年銷售額再次增長，但與9月份相比，銷售額卻出現大幅衰退，9月份的銷售額從1年前的225.9億美元增長9%至246.2億美元。

Costco進一步指出，9月銷售額大增，主要是因為「颶風海倫和港口罷工」襲擊，導致消費者大量囤積物資， 9月份美國銷售額增加約2%，全球銷售額增長1.5%。

此外，9月份同店總銷售額增長了6.7%，其中美國同店銷售額增長了 6.5%，電子商務銷售額增長 22.9%。

Costco高層指出，由於9月份因消費者提前囤積物資，以致影響到10月銷售額。

受到10月銷售較9月大幅下滑，Costco週三（6日）盤後股價下跌0.3%，報896.6美元。

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