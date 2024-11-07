川普關稅兩樣情！特斯拉狂飆15%，外國車企全面嚇趴（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普勝選，市場擔心在川普領導下將提高進口車關稅，包括中國和德國製造商在內的外國汽車製造商，週三股價全面嚇趴，僅特斯拉獨強，飆漲近15%。

特斯拉在此次大選中，力挺川普，隨著川普大勝，特斯拉股價也跟著狂歡，週三（6日）股價終場大漲14.75%，收288.53美元。

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至於其他車企就沒那麼幸運了，在市場擔憂川普將對汽車課高關稅下，股價倒成一片，如寶馬在歐洲交易的股票和梅賽德斯-奔馳下降了約 6.5%，而保時捷下跌4.9%，福斯汽車下降4.3%。

在美上市的中國汽車製造商理想汽車和蔚來股價分別下跌 3.3% 和 5.3%。

CNBC報導，川普在競選期間多次就關稅問題發表聲明，包括呼籲對墨西哥進口車輛徵收超過 200% 的關稅或稅金，正如他在第一個任期內所做的那樣，他還威脅要增加歐洲汽車的進口。

本田執行副總裁青山真司警告說，如果關稅增加，公司的營運成本將會增加，他表示，本田每年在墨西哥生產約20萬輛汽車，其中約16萬輛運往美國，他在週三財報會議上指出，「這是1個很大的影響」，不僅僅是本田，所有公司都面臨同樣的情況。青山指出，也許我們會去其他不受美國關稅影響的地方進行生產。

大多數主要汽車製造商都在美國設有工廠，但它們仍然嚴重依賴從包括墨西哥在內的其他國家的進口來滿足美國消費者的需求。

然而，川普週二晚上再次表示，他們認為他們將在墨西哥生產汽車，然後透過我們的生產線出售，並且不會向他們徵稅」，不過，我現在就告訴你，我要對它們徵收 200% 的關稅，這意味著它們在美國賣不出去。

華爾街分析師推測，此類關稅可能有些誇張，因為川普計劃在第1個任期內對美國進口汽車徵收高達25%的關稅，但該計劃並未實現。

沃爾夫分析師伊曼紐爾·羅斯納（Emmanuel Rosner）表示，需要明確的是，我們預計川普政府可能不會徵收激進的新關稅，即100% 以上，但投資者面臨的挑戰將圍繞言辭，尤其是美國-墨西哥-加拿大協定（USMCA）將於2026年重新談判，貿易不確定性可能會給汽車帶來壓力。

美銀分析師約翰·墨菲亦認為，我們預計川普對貿易和關稅採取更加強硬的態度，儘管我們相信政策變化將比公告更溫和，以盡量減少業務中斷。

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