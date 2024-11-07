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華為使用台積電晶片疑雲 業界推測：灰色市場成美管制死角

2024/11/07 06:28

華為最先進AI晶片出現台積電產品，引發關注。（路透）華為最先進AI晶片出現台積電產品，引發關注。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕華爾街日報報導，台積電晶片出現在華為最先進的人工智慧晶片（AI）昇騰910B上，凸顯美國試圖扼殺中國晶片供應鏈的難度，以及相關廣泛努力的侷限性。

報導指出，美國商務部工業安全局表示，已注意到近期有關潛在違規行為的報導，將繼續致力於確保與中國相關的先進製程晶片出口管制的合規性。

加拿大研究公司TechInsights在被拆解的華為昇騰910B晶片中，發現台積電生產的核心電路結構，率先揭發此事，引發譁然，因為自2020年9月以來，華為因國安疑慮而受到美國制裁，因此華為理應無法取得台積電晶片。

報導說，消息人士稱，台積電內部調查初步顯示，其技術是透過中國晶片公司算能科技（Sophgo）以某種方式轉移至華為，但也可能涉及其他公司。他們說，內部討論認為，被業內稱為裸晶（die）的相關電路結構是4年前、美國制裁生效之前，華為的囤貨的可能性不大。

業界高層推測，算能最初購買的台積電裸晶可能已流入灰色市場（也稱平行市場或暗盤），一些晶片買家在庫存過剩時可能會選擇這樣做。

知情人士透露，上月台積電先在內部注意到算能相關訂單的情況。台積電近期停止供貨給算能科技，並向美國監管機構通報此事。

報導說，儘管美國實施了一系列出口管制和制裁措施，但還是出現上述情況，突顯出扼殺中國科技供應鏈的難度。近年來，華為在國家數以十億美元計的資金支持下，已成為中國科技領域的國家冠軍企業之一，並處於中國AI雄心的最前沿。

華為昇騰910B是中國最先進的國產晶片產品之一，對於無法取得輝達高階晶片的中國市場來說，是本土替代品。

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