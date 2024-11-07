億豐前3季每股賺16.96元 創歷史新高

全球窗簾品牌億豐（8464）公佈第3 季合併營收為78.6 億，年增13.9% ，稅後淨利17.7億元，年增11.7%，每股盈餘6.04 元。（億豐提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕全球窗簾品牌億豐（8464）公佈第3 季合併營收為78.6 億，年增13.9% ，採美元計算則成⻑10.6%，稅後淨利17.7億元，年增11.7%，刷新單季獲利的歷史紀錄，每股盈餘6.04 元，年增0.63 元。

累計前3 季合併營收為215.9 億元，年增9.7% ，採美元計算則成⻑5.7%，前3季稅後淨利49.69億元，年增22.2%，每股盈餘16.96元，較去年同期增加3.08 元。

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展望第4 季，億豐指出，北美變數、挑戰仍多，外在市場訊號利弊互現，在複雜的不確定性中，億豐將持續致力於強化內部競爭優勢，再努力提升窗簾的市佔率。

億豐的策略布局，將聚焦於擴大客製化窗簾產能，預計2025 年成⻑將受惠於墨⻄哥第2 期廠區的投產。

新購入的北越土地將自2025 年起動工，接棒客製化窗簾的未來產能增⻑。

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