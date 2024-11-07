比特幣續創高？ 專家：川普當選行情僅會延續數日

24小時內比特幣價格一度攀上7.5萬美元新高。（路透）

〔記者歐宇祥／台北報導〕美國總統大選由共和黨候選人川普（Donald Trump）當選，結果出爐前後比特幣價格勁揚，一度突破7.5萬美元新高，部分投資人認為將有持續性刺激，不過幣修學分共同創辦人周律辰則認為，川普當選對比特幣價格的激勵是情緒性影響，有望帶動近日比特幣價格上看至7.6萬美元，但僅會延續數日。

川普選前端出許多加密貨幣政策牛肉，並宣示要把美國打造成「世界加密貨幣之都」，同時比特幣價格向上，24小時內一度高達7.54萬美元、突破歷史新高，市值1.47兆，也讓幣圈情緒高昂。但周律辰認為，川普的加密貨幣政策若要實現有難度，比特幣價格與總經、國際局勢連動，勝選慶祝行情可能僅不到1周時間。

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部分幣圈人士預估今年比特幣價格可達到10萬美元，周律辰也說，第4季加密貨幣表現通常較好，且現有資金量能支撐，明年1至2月間有望達10萬美元，但這與川普勝選關聯不大，而是加密貨幣市場的自然走勢；惟比特幣可能在攀升至8.1萬美元時遭遇上檔壓力，後續須持續觀察。

此外，有特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）撐腰的狗狗幣（Dogecoin）近日價格也明顯向上，24小時內漲逾3成。周律辰則認為，狗狗幣有可能持續上漲，但其是迷因幣，儘管特斯拉開放用狗狗幣支付、相對有應用面，但迷因幣價格漲跌仍以炒作居多。

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