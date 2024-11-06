保誠集團執行總裁訪台 展現深耕台灣市場決心

保誠集團總部執行總裁華康堯（左）近日赴台，出席益夥伴感恩晚會。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕英商壽險大老闆，風塵僕僕來台視察！保誠人壽今天表示，保誠集團總部執行總裁華康堯日前訪問台灣，特別出席保誠人壽公益夥伴感恩晚會，感謝各位公益夥伴攜手推動各項公益活動，一起為所在社區帶來更好的改變，也展現深耕台灣巿場決心。

華康堯在感恩晚宴與各出席的公益團體交流，分享保誠集團在永續及公益領域的願景，並向各公益夥伴贈送感謝禮，感謝他們多年來的支持，並分享了保誠人壽在兒童保護、理財教育、氣候變遷、金融創新及永續行動等各面向的豐碩成果。

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「保誠集團進入台灣市場後，一直投入資源關注所在社區及當地金融市場的發展」。保誠集團執行總裁華康堯說，希望透過長期深耕保誠集團業務所在的社區，為我們的客戶及當地社區帶來有意義的改變，我很高興看到台灣保誠人壽透過與各個公益單位的長期夥伴關係，讓我們可以匯聚各方力量，持續關懷台灣，讓這片土地變得更美好。

根據壽險公會的統計數字，截至今年六月，若以年化繳費率計算（APE）計算，保誠人壽在台灣的壽險中排名第三，並為外商壽險公司中排名第一。

華康堯也出席保誠集團的台灣員工大會，與員工們重申台灣巿場在保誠集團之重要性，並分享保誠集團近年在台灣的佳績。

保誠人壽總經理王慰慈表示，有快樂的員工，才有快樂的客戶，近年快速的成長，有賴每一位員工的付出。感謝集團的支持，讓我們能結合集團豐富的資源、瞭解全球保險業的前瞻趨勢。

根據壽險公會的統計數字，截至今年六月，若以年化繳費率計算（APE）計算，保誠人壽在台灣的壽險中排名第三，並為外商壽險公司中排名第一。專注於為三明治族提供家庭保障、發展多元化通路，以及以H.E.A.R.、亦即健康保障（Health & Protection）、子女教育（Education）、資產規劃與傳承（Asset Planning & Transferring）以及樂活退休（Retirement）的保障規劃為商品定位的策略成果豐碩。

保誠人壽總經理王慰慈表示：「有快樂的員工，才有快樂的客戶，保誠人壽近年快速的成長，有賴每一位員工的付出。感謝集團的支持，讓我們能結合集團豐富的資源、瞭解全球保險業的前瞻趨勢，結合在地巿場的洞察以建構符合台灣巿場的策略，滿足台灣消費者的需求，讓保誠人壽成為外商壽險公司的領導者，以及三明治族的首選保險公司。」

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