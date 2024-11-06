晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

保誠集團執行總裁訪台 展現深耕台灣市場決心

2024/11/06 22:00

保誠集團總部執行總裁華康堯（左）近日赴台，出席益夥伴感恩晚會。（記者王孟倫攝）保誠集團總部執行總裁華康堯（左）近日赴台，出席益夥伴感恩晚會。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕英商壽險大老闆，風塵僕僕來台視察！保誠人壽今天表示，保誠集團總部執行總裁華康堯日前訪問台灣，特別出席保誠人壽公益夥伴感恩晚會，感謝各位公益夥伴攜手推動各項公益活動，一起為所在社區帶來更好的改變，也展現深耕台灣巿場決心。

華康堯在感恩晚宴與各出席的公益團體交流，分享保誠集團在永續及公益領域的願景，並向各公益夥伴贈送感謝禮，感謝他們多年來的支持，並分享了保誠人壽在兒童保護、理財教育、氣候變遷、金融創新及永續行動等各面向的豐碩成果。

「保誠集團進入台灣市場後，一直投入資源關注所在社區及當地金融市場的發展」。保誠集團執行總裁華康堯說，希望透過長期深耕保誠集團業務所在的社區，為我們的客戶及當地社區帶來有意義的改變，我很高興看到台灣保誠人壽透過與各個公益單位的長期夥伴關係，讓我們可以匯聚各方力量，持續關懷台灣，讓這片土地變得更美好。

根據壽險公會的統計數字，截至今年六月，若以年化繳費率計算（APE）計算，保誠人壽在台灣的壽險中排名第三，並為外商壽險公司中排名第一。

華康堯也出席保誠集團的台灣員工大會，與員工們重申台灣巿場在保誠集團之重要性，並分享保誠集團近年在台灣的佳績。

保誠人壽總經理王慰慈表示，有快樂的員工，才有快樂的客戶，近年快速的成長，有賴每一位員工的付出。感謝集團的支持，讓我們能結合集團豐富的資源、瞭解全球保險業的前瞻趨勢。

根據壽險公會的統計數字，截至今年六月，若以年化繳費率計算（APE）計算，保誠人壽在台灣的壽險中排名第三，並為外商壽險公司中排名第一。專注於為三明治族提供家庭保障、發展多元化通路，以及以H.E.A.R.、亦即健康保障（Health & Protection）、子女教育（Education）、資產規劃與傳承（Asset Planning & Transferring）以及樂活退休（Retirement）的保障規劃為商品定位的策略成果豐碩。

保誠人壽總經理王慰慈表示：「有快樂的員工，才有快樂的客戶，保誠人壽近年快速的成長，有賴每一位員工的付出。感謝集團的支持，讓我們能結合集團豐富的資源、瞭解全球保險業的前瞻趨勢，結合在地巿場的洞察以建構符合台灣巿場的策略，滿足台灣消費者的需求，讓保誠人壽成為外商壽險公司的領導者，以及三明治族的首選保險公司。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財