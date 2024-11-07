蘇格蘭IC設計公司遭中資滲透 英下令出售80％股權

英國政府根據《2021年國家安全與投資法案》的授權，已命令一家中資實體出售其在蘇格蘭晶片公司的80%股份。（示意圖，取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英國政府根據《2021年國家安全與投資法案》的授權，已命令一家中資實體出售其在蘇格蘭晶片公司的80%股份。

總部位於格拉斯哥的Future Technology Devices International （FTDI）成立於1992年， 是一家IC設計公司，其網站上列出一系列晶片和模組，其中大多數看起來相當無害。據說該公司專注於USB技術。

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然而，FTDI還提供專用積體電路（ASIC）設計服務以及諮詢服務，並聲稱與世界領先的半導體代工廠簽訂了協議。該公司在蘇格蘭城市和新加坡設有研發機構，並在格拉斯哥、泰格德（美國俄勒岡州）和上海（中國）設有區域銷售和技術支援站點。

根據英國政府通知，一家名為FTDI Holding Limited （FTDIHL） 的中資實體於2021年12月7日獲得了FTDI Limited的控制權，將其持股比例增加至75%或75%以上。

FTDIHL在英國公司註冊處列為休眠公司，但不進行交易或賺取任何收入。該公司有兩名現任董事，他們擁有相同的英國通訊地址，但被列為中國公民，也居住在中國。

英國政府表示， FTDIHL獲得FTDI Limited控制權的舉動被視為根據《2021 年國家安全和投資法》第 8（2）（c） 條進行調查的「觸發事件」。

經過詳細的安全評估後，蘭開斯特公國財政大臣決定下令FTDIHL「在指定期限內並遵循指定程序」出售FTDI Limited 80.2%的股份。

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