川普勝選後關稅威脅逼近 中國股匯市驚跌

共和黨總統候選人川普贏得2024年美國總統大選，6日中國和香港股市卻下挫，人民幣兌美元重貶，主要因為川普競選期間揚言，要對中國所有進口商品課徵60%以上關稅。（歐新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕2024年美國總統大選大勢底定，共和黨總統候選人川普勝出，儘管6日美股期貨指數大漲，中國和香港股市卻下挫，人民幣兌美元重貶，主要因為川普競選期間揚言，要對中國所有進口商品課徵60%以上關稅，恐進一步升高兩國的貿易緊張，傷害中國近期推出一系列刺激措施來提振經濟成長的努力。

6日香港恆生指數收盤大跌2.2%，恆生國企指數重挫2.6%，滬深300指數收盤下跌0.5%，因投資人期待北京當局公布更大財政刺激措施；離岸人民幣兌美元收盤重貶1.1%，創2022年10月以來單日最大貶幅。

請繼續往下閱讀...

《紐約時報》報導，仲量聯行（JLL）大中華區首席經濟學龐溟表示，香港股市重挫是因為在當地上市的中國企業，更容易因人民幣貶值而曝險。

《彭博》報導，瑞穗銀行首席亞洲外匯策略師張建泰表示，由於川普在首任期間對中國發動貿易戰，已導致人民幣貶值，川普調高關稅的政見預料將再度打擊人民幣；但人民幣貶值風險將可管控，因中國人民銀行可能干預匯市，以維持人民幣穩定。

交易員一直在評估北京當局迄今公布的刺激措施是否足以防止經濟繼續放緩，反制任何外部風險。川普更具貿易保護色彩的政策也意味著，中國決策人士將致力於推動國內需求而非期待出口來刺激成長，市場將密切關注在本週中國人大常委會期間，北京當局是否宣布更多財政刺激措施，以抵銷更具敵意的貿易環境之負面衝擊。

龐溟也指出，對中國投資人而言，川普的勝利可能意味了比賀錦麗勝利帶來更少的不確定性，儘管地緣政治緊張猶在，但更具可預測性，因為川普首任任期已有些做法可供參考。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法