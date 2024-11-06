全家便利商店 前3季每股賺15.02元

全家便利商店今天公佈第3季合併營收為274.27億元，年增4.36%，稅後淨利26.49億，年增402.76％。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕全家（5903）便利商店今天公佈第3季合併營收為274.27億元，年增4.36%，稅後淨利26.49億，年增402.76％；累計前3季合併營收784.49億，年增5.83％，稅後淨利33.54億，年增173%，每股盈餘15.02元，較去年同期增加9.52元。

全家表示，8月中國全家投資架構重整案正式交易完成後，於第3季認列一次性利得稅前約28億元，未來中國地區經盤整後，除保留投資效益高的之上海、蘇州、杭州、無錫，在經日本全家授權同意下，可展店範疇將擴及華東全區（江蘇省、安徽省、浙江省與上海市），並已積極至不同地區進行市場評估。

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綜觀前3季績效，便利商店本業表現穩健，既存店日均銷售已連3季成長，且持續拓點至9月底總店數達4288店。轉投資中支援本業的全台物流、福比麵包與晉欣食品等成長皆表現亮眼。

即將於本月15日掛牌上櫃的全家國際餐飲更成集團小金雞，連3季創下營收獲利新高，以日常個食型餐飲第一品牌為策略目標全速前進，積極自創品牌與引進潛力品牌，上櫃後再為集團獲利增添新柴火。

展望第四季，全家便利商店瞄準溫降換季、電商造節大促、運動賽事話題、聖誕跨年年菜預購等節日商機，融合虛實渠道、開發差異化商品服務、對接顧客生活需求，將持續為營運注入成長新動能。

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