汎德永業前3季每股賺18.23元 創歷史新高

汎德永業第3季合併營收達143.35億元，年增9.02%；本業營業利益6.01億元，年增9.41%；稅後淨利5.02億元，年增12.81％，每股盈餘6.22元。（汎德提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕汎德永業（2247）第3季合併營收達143.35億元，年增9.02%；本業營業利益6.01億元，年增9.41%；稅後淨利5.02億元，年增12.81％，每股盈餘6.22元。

累計前3季合併營收達435.54億元，年增7.44％；營業利益17.83億元，年增3.89%；稅後淨利14.7億元，年增率5.49％；每股盈餘18.23元，續寫歷史新高紀錄。

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汎德永業表示，第3季經銷品牌Porsche、BMW、Mini新車到港暢旺，BMW汽油動力車款X1、X2、2AT，與電動車iX1、iX2等新車銷售成績亮眼，BMW品牌新車銷售數量較去年同期呈兩位數成長。

加上Porsche經典跑車911、718及主力車款Cayenne Coupe銷售同創佳績，推升前3季新車銷售與維修保養均維持穩健成長態勢。

汎德永業今日同步公告10月營收，10月到港車數優於去年同期，推升合併達營收41.5億元，年增16.93％；累計1-10月合併營收477億元，則較去年同期成長8.20％，業績維持穩定成長。

汎德永業指出，依照目前手上訂單及船期來看，第4季BMW新車到港數量維持樂觀態勢，BMW全新電動車iX2、全新4系列車款，以及汽油動力車款X1、X2等車款均有望到港，預期全年新車到港數量將優於去年，全年營運表現有望再創高峰。

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